Владельцы карт MasterCard — как жители Узбекистана, так и туристы — сообщили, что 3 февраля без их участия с карт были повторно списаны средства в размере сумм, в 2018—2019 годах обналиченных в терминалах и банкоматах «Асакабанка» в разных регионах Узбекистана. Несколько обращений по этому поводу поступило в редакцию «Газеты.uz», информация также опубликована в социальных сетях.

7 февраля банк сообщил, что во время проведения профилактических работ 3 февраля в его процессинговом центре произошёл технический сбой, в результате которого часть ранее проведённых транзакций были повторно продублированы и отправлены в клиринговый центр MasterCard.

«Со стороны команд АО „Асакабанк“ и MasterCard ведутся все необходимые работы по исправлению данного сбоя. Работы по отмене дублированных файлов будут проводиться с вечера 8 февраля, и в кратчайший срок неполадка будет полностью устранена», — отмечается в сообщении на сайте банка.

На запрос «Газеты.uz» банк сообщил, что 3 февраля удалось отменить 33% транзакций, а по состоянию на 15 февраля было отменено уже 63% транзакций. Повторное списание ранее обналиченных средств произошло из-за технического сбоя, это не результат мошенничества или хакерских атак, подчеркнули в банке.

В пресс-службе банка уточнили, что средства возвращаются поэтапно.