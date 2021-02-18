Университет AKFA и TED University (Турция) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования.

В рамках документа в AKFA открываются новые факультеты — «Архитектура и дизайн» и «Гражданское строительство».





Турецкий вуз предоставит университету AKFA учебные программы по новым направлениям. Также TED University будет оказывать содействие в привлечении высококвалифицированных профессоров в Узбекистан.

Наряду с теорией, студенты новых факультетов будут изучать современное программное обеспечение, используемое в профессии.





Например, на «Гражданском строительстве» будут изучать Visual Basic, C#, Matlab, Autocad Revit, All Plan (BIM), Primavera, MS Project, SAP (Structural) и Navisworks.





В учебную программу факультета «Архитектуры и дизайна» включены модули по изучению All Plan, 3D Max, Autocad Revit, Photoshop, Sketch up и Archicad.

Стоимость платно-контрактного обучения на новых факультетах составит 27 млн сумов в год. Также часть студентов может получить гранты.





Обучение проводится на английском языке. Для поступления абитуриенты должны обладать сертификатом IELTS c результатом не менее 5 баллов, TOEFL iBT — не менее 50 баллов или Duolingo English Test — не менее 80 баллов. Также они будут сдавать вступительные экзамены по математике.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 71−200−01−23.

Адрес: ул. Кичик Халка Йули, 17.

Сайт: akfauniversity.org

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