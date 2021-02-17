Нужно приобрести бытовую технику или новый современный телефон? А может мощное оборудование для работы? Народный банк поможет в этом.

Каждый может открыть удобную платежную карту для покупки потребительских товаров и услуг в партнерских организациях Народного банка. Она открывается сроком на пять лет. С этой выгодной пластиковой картой можно взять беспроцентный кредит до 24,5 млн сумов.

Теперь не придется беспокоиться о нехватке денежных средств на необходимые вещи. Все, что нужно — это карта рассрочки Народного банка.

Услуга входит в число краткосрочных кредитов и выдается на 12 месяцев. При этом каждый месяц не позднее 15 числа необходимо погашать сумму долга.

Карта рассрочки предоставляется гражданам Узбекистана с постоянным местом работы и источником дохода.

Воспользоваться этой услугой можно в любом филиале Народного банка, предоставив паспорт. Больше не нужно заморачиваться со справкой о доходах и лишними документами. Банк сам возьмет из базы информацию о доходах клиента.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−20−02.

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