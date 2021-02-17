Во второй половине недели, 18−21 февраля, на территорию Узбекистана через Каспийское море придёт влажная и относительно прохладная воздушная масса, сформировавшаяся над районами Кавказа, сообщил Узгидромет.

В четверг и пятницу ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, возможны порывы до 25−30 м/с.

С 19 февраля прогнозируются дожди (а в северных регионах и снег), местами возможно сильные. При этом уже в выходные по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областям без осадков.

Температура воздуха в субботу и воскресенье понизится — днём до +8…+13 градусов, ночью до +2…+7 градусов.