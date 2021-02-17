Alfraganus — это новый для Ташкента формат организации делового пространства. Современный торговый квартал предназначен для развития розничной торговли, сферы услуг и развлечений. Он образован компактными улицами с коммерческими строениями. Многомерность и масштаб квартала позволяют ему стать не просто торговым пространством, но значимым общественным местом.

Оценкой инвестиционного потенциала проекта занимались независимые эксперты из международной консалтинговой компании Knight Frank. Согласно данным специалистов, прогнозируемая посещаемость объекта составит 210 тысяч посетителей в неделю, 840 тысяч в месяц и свыше 10 млн в год. При этом капитализация проекта на момент сдачи объекта в эксплуатацию может превысить отметку в 30%.





Торговый квартал Alfraganus — это набор функциональных и технических характеристик для раскрытия потенциала бизнеса. Основные преимущества Alfraganus:

выгодная локация в центре Мирабадского района с удобной транспортной инфраструктурой;

масштабная территория объекта — 110 тысяч кв. м, из которых свыше 55 тысяч составляет площадь застраиваемой территории;

507 разноформатных коммерческих помещений с индивидуальным набором технических характеристик площадью от 32 до 3 244 кв. м;

14 типов фасадного оформления, максимально отвечающих параметрам бизнеса;

более 3 000 кв. м облагороженной зеленой территории с оригинальным ландшафтом и свыше 1,5 км прогулочных аллей под открытым небом;

обширный круговой паркинг, площадью 26 тысяч кв. м, рассчитанный на 1,5 тысячи автомобилей;

6 входов на территорию торгового квартала.

Старт продаж — это время для выгодных и высокорентабельных инвестиций. На этом этапе коммерческие помещения реализовываются по максимально привлекательной цене. Кроме того, предпринимателей ждут многочисленные перспективные предложения не просто коммерческой недвижимости, а уже готового арендного бизнеса. Он будет способен с первых дней стать источником стабильного дохода.

Подробнее ознакомиться с проектом или забронировать помещение в торговом квартале можно по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Сайт: bizninguylar.uz

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