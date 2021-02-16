Компания SpaceX в понедельник запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 интернет-спутниками Starlink, сообщает РИА Новости.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в 22:59 по времени Восточного побережья США. В предыдущий раз партия из 60 спутников Starlink была запущена 4 февраля.

Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель — обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тысяч спутников.

Компания уже запустила тестирование интернета среди обычных пользователей. За оборудование для приёма и отправки сигнала требуется заплатить $499, ежемесячная абонентская плата составляет $99, что сопоставимо и даже меньше, чем у основных провайдеров в США. Производитель обещает скорость скачивания от 50 до 150 Мб/с, отмечает РИА Новости.