Государственный центр тестирования опубликовал ответ на мою колонку «Арифметика с большими вопросами», в которой я анализировал возможные последствия предложенных ГЦТ нововведений на вступительных экзаменах.

Напомню, предлагалось прибавлять к набранным абитуриентами на вступительных экзаменах баллам среднее арифметическое оценок за последние шесть лет обучения в школе. Я попытался показать, что такой порядок не скажется положительно на валидности вступительных экзаменов в вузы и будет несправедлив по отношению к абитуриентам из-за несопоставимости и субъективности школьных оценок, а также может способствовать росту коррупции на уровне школы.

В ответе ГЦТ, озаглавленном «О проекте постановления», говорится, что «некоторые интернет-издания выражают некоторые неправильные мнения о проекте» и «наблюдаются случаи обвинения ГЦТ как автора проекта».

Согласно «Толковому словарю русского языка» Ожегова, мнение — это суждение, выражающее оценку чего-либо, отношение к кому-либо или чему-либо, взгляд на что-либо. А суждение, оценка, отношение — понятия субъективные: они основаны на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним, ведь, согласно справочно-образовательному порталу «Значения-слов.рф», «разные люди могут на основании одних и тех же фактов иметь разные (вплоть до диаметрально противоположных) мнения». Следовательно, мнение не может быть «правильным» или «неправильным», с мнением можно не соглашаться и приводить в ответ свои контраргументы.

Что касается «обвинений ГЦТ как автора проекта», я лишь констатировал факт, что ГЦТ является автором проекта, ведь на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов ГЦТ указан как разработчик документа. В моей статье нет обвинений ни в чей адрес, есть лишь попытки анализировать возможные последствия проекта с опорой на мои опыт и знания.

ГЦТ утверждает, что «проект способствует, наряду с созданием широких возможностей и условий для абитуриентов при поступлении в вузы, улучшению качества образования в средних, средних специальных учебных заведениях и профессиональных школах». Ни в самом проекте, ни в пояснительной записке к нему, ни в ответе ГЦТ не разъясняется, как именно проект поможет улучшить среднее образование и создать широкие возможности для абитуриентов.

Далее ГЦТ утверждает, что при разработке был изучен опыт десятка стран, таких как США, Англия, Германия, Япония, Австралия, Россия, Беларусь, Турция в другие. Попробуем проанализировать, в каком из указанных стран существует практика прибавления школьных оценок к результатам вступительных экзаменов или стандартизированных тестов, по результатам которых осуществляется прием в вузы.

В США и Канаде условия приема могут меняться от вуза к вузу. Приёмные комиссии вузов обращают внимание на множество факторов, такие как оценки абитуриента по профильным предметам в high school (9−12 классы школы), результаты стандартизированных тестов (например, SAT или ACT), персональные достижения в учебе или спорте. Многие вузы обычно требуют сочинения (например, «Почему я хочу учиться в этом вузе?») и рекомендательные письма от школьных учителей. Некоторые вузы, чтобы отсечь количество абитуриентов, могут ставить минимальные требования к GPA — средней оценке по всем предметам в 9−12 классах: заявки тех, чей GPA не соответствует установленному вузом минимуму, не рассматриваются. При этом необходимо учесть, что на GPA влияют не только оценки по предметам, но и количество кредитов на предмет. В целом вузы принимают решение исходя из своих соображений соответствия абитуриента приоритетам вуза.

В Великобритании (частью которой является Англия) требования к абитуриентам также могут меняться в зависимости от вуза, но в целом решения принимаются на основе результатов экзаменов A-level (стандартизированных экзаменов, проводимых независимыми организациями) или их аналогов. Для сравнения абитуриентов вузы могут использовать так называемые «тарифные баллы UCAS», согласно которым оценкам в экзаменах A-level или их аналогах соответствуют определенные баллы. Некоторые вузы могут проводить дополнительные вступительные экзамены.

В Германии решение о приеме абитуриента в вуз принимается по результатам стандартизированных экзаменов Abitur, которые сдаются по окончанию школы. По некоторым направлениям, например, медицина, университеты могут проводить дополнительные экзамены.

В Японии абитуриенты поступают в вузы по результатам тестов, проводимых Национальным центром тестирования для приема в вузы или самими вузами. Некоторые вузы сначала фильтруют абитуриентов с помощью тестов Национального центра тестирования, а потом проводят свои экзамены — как правило, более сложные.

В Австралии действует интересная система, называемая ATAR (Australian Tertiary Admission Rank — Австралийский рейтинг поступления в вуз). Согласно этой системе, каждому выпускнику школы присваивается рейтинговый балл по 100-балльной шкале (с точностью до 0,05), который позволяет сравнивать выпускника с его сверстниками. Этот балл высчитывается исходя из оценок выпускника по предметам, изученным в старших классах, необходимым для получения Higher School Certificate (HSC). Так же, как и предметы A-level в Великобритании, содержание предметов HSC в Австралии и критерии оценки разрабатываются не школами, а независимыми организациями, а экзамены стандартизированы. Центры приема в вузы каждого штата получают результаты экзаменов выпускников школ и при подсчете рейтинга ATAR проводят шкалирование, чтобы учитывать относительную сложность предмета HSC для выпускников данного года. Для тех, у кого нет рейтинга ATAR (например, выпускники прошлых лет), проводится стандартизированный вступительный тест.

В России, согласно Порядку приема на обучение по образовательным программам высшего образования, утвержденному приказом Министерства науки и высшего образования, решение о зачислении абитуриента принимается на основании баллов, полученных абитуриентом на вступительных испытаниях (в форме ЕГЭ или проводимых вузом). К этим баллам по решению вуза добавляются баллы за индивидуальные достижения (спортивные, например, наличие статуса чемпиона Олимпийских игр, мира или Европы, наличие золотого знака ГТО; академические, например, наличие документов об образовании с отличием или золотой или серебряной медали, участие и достижения в олимпиадах школьников; волонтерская деятельность).

В Беларуси прием в вузы регулируется Правилами приёма лиц для получения высшего образования I ступени. Согласно этим правилам, абитуриенты сдают три обязательных вступительных экзамена: по родному (белорусскому или русскому) языку в форме централизованного тестирования, проводимого Республиканским институтом контроля знаний, и по двум профильным предметам в форме централизованного тестирования, вступительного экзамена в самом вузе или в форме и того, и другого. При зачислении в вуз учитывается общий балл абитуриента, который складывается из результатов трёх экзаменов и среднего балла документа об образовании.

В Турции абитуриенты, поступающие в вуз, проходят двухступенчатые вступительные тесты, проводимые Центром по оценке, отбору и размещению. К результатам тестов добавляется средняя оценка аттестата школы (лицея).

Как видим, из вышеперечисленных стран практика прибавления средней оценки аттестата к результатам вступительных экзаменов существует в Беларуси и Турции. Наверное, стоит изучить, какие последствия — как положительные, так и отрицательные — имела подобная практика для образовательных систем этих стран.

В ответе ГЦТ также говорится, что «при подготовке проекта принято во внимание предотвращение коррупции». Однако в документе я, а также те сограждане, которые в ходе обсуждения проекта на портале выразили опасения по поводу возможного роста коррупции на уровне школы, не увидели действенного механизма, способного предотвратить такие последствия. Если авторы проекта имеют в виду электронную платформу, то, как я уже писал в предыдущей статье, ничто не мешает «договориться» до занесения оценок в платформу.

В ответе ГЦТ я также не увидел ответов на другие опасения, высказанные в моей статье: влияние предлагаемой практики на валидность вступительных тестов, а также несправедливость по отношению к абитуриентам из-за несопоставимости и субъективности школьных оценок.

Остается надеяться, что ГЦТ и другие ведомства, которые, как утверждает центр, участвовали в разработке проекта — Министерство народного образования, Минвуз и Госинспекция по надзору за качеством образования — все же ещё раз проанализируют все возможные последствия утверждения предлагаемого проекта, и «ни одно мнение не останется без внимания», как обещает ГЦТ.

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