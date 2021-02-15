Случаи длительного течения COVID-19 — реальность, которая требует изучения и может привести к дополнительной нагрузке на систему здравоохранения. Об этом в минувшую пятницу заявили во Всемирной организации здравоохранения.

Уже достоверно известно, что многие люди, перенесшие острый COVID-19, еще долго чувствуют себя плохо, порой до такой степени, что они не в состоянии работать, говорится в сообщении. Такой «затяжной» COVID-19 может сопровождаться целой группой симптомов, включая чувство усталости и изнеможения, нарушение когнитивных функций и состояние, которое пациенты называли «затуманенным сознанием».

По словам представителя ВОЗ Джанет Диас, подобные симптомы и осложнения могут наблюдаться в течение месяца после «выздоровления», а порой — трех и даже шести месяцев.

В ВОЗ обеспокоены тем, что в свете масштабов пандемии и огромного числа зараженных вирусом SARS-CoV-2 «затяжной», или «длительный» COVID-19 создаст дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.

«На сегодня нам известно, что многие пациенты, испытывающие „постковидные“ симптомы, ранее были госпитализированы и проходили интенсивную терапию, — сказала Джанет Диас. — Так что мы знаем, что это случается с людьми, которые болели тяжело, но также и с теми, кто не попадал в больницу — у них появлялись осложнения и либо не проходили имеющиеся симптомы, либо появлялись новые, и часто эти симптомы после острой фазы болезни исчезали и возникали вновь».

Для того, чтобы выяснить, насколько «затяжной» COVID-19 распространен среди тех, кто не нуждался в госпитализации, потребуются новые исследования, подчеркнула Джанет Диас.

Кроме того, в ВОЗ сообщили, что получают данные о случаях, когда люди, переболевшие коронавирусом, заразились им вновь, но уже одним из новых вариантов. Об этом на брифинге в пятницу рассказала заместитель главы ВОЗ Сумия Сваминатан.

«По предварительным данным, полученным из Южной Африки, люди, у которых уже была инфекция, могут заразиться опять», — сказала Сумия Сваминатан.

Она также подчеркнула, что вакцины защищают от тяжелого протекания болезни, госпитализации и смерти, однако эксперты пока не могут с уверенностью сказать, могут ли вакцины предоставить надежную защиту от заражения, а также от передачи вируса.

Поэтому специалисты ВОЗ напомнили: даже люди, получившие прививку от COVID-19, должны продолжать соблюдать меры предосторожности — носить маску, часто мыть руки с мылом и сохранять физическую дистанцию.