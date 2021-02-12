Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова назначил своего сына, Сердара Бердымухамедова, заместителем председателя Кабинета Министров, председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана, сообщил Turkmenportal.com.
Сердар Бердымухамедов также введён в состав Государственного совета безопасности Туркменистана.
Новая должность вице-премьера была введена согласно постановлению главы государства, пишет портал.
Ранее, с 7 февраля 2020 года, Сердар Бердымухамедов занимал должность министра промышленности и строительного производства Туркменистана.
Sheff
Ну все. Началась великая тысячелетняя эра династии Бердымухамедовых. Никаких выборов, никакой сменяемости. Как в Северной Корее с династией Ким. И в Таджикистане по-ходу тоже к этому идет с сыном Рахмона. Как быстро после распада Союза республики скатываются в средневековый феодализм.