Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова назначил своего сына, Сердара Бердымухамедова, заместителем председателя Кабинета Министров, председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана, сообщил Turkmenportal.com.

Сердар Бердымухамедов также введён в состав Государственного совета безопасности Туркменистана.

Новая должность вице-премьера была введена согласно постановлению главы государства, пишет портал.

Ранее, с 7 февраля 2020 года, Сердар Бердымухамедов занимал должность министра промышленности и строительного производства Туркменистана.