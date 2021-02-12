Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 февраля провёл видеоселекторное совещание по эффективной реализации Государственной программы на 2021 год, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

По его словам, основной задачей комплекса первого вице-премьера Ачилбая Раматова должны быть ремонт свыше 10 тысяч км внутренних и сельских дорог (махаллей), обеспечение чистой питьевой водой свыше 700 населённых пунктов (население — около 3 миллионов человек).

Кроме того, министр энергетики Алишер Султанов и глава компании «Региональные электрические сети» Улугбек Мустафаев в течение двух месяцев должны провести инвентаризацию нуждающихся в ремонте электросетей и трансформаторов в разрезе махаллей и утвердить программу по их замене.

До конца года необходимо обновить 15 тысяч км электросетей и 4000 трансформаторов.

Ачилбай Раматов (слева). Фото: пресс-служба президента.

Глава государства поручил утвердить в течение месяца адресную программу по реконструкции около 5500 мостов. Необходимо провести повторную инвентаризацию мостов в течение двух недель.

Ачилбай Раматов и министр жилищно-коммунального обслуживания Шерзод Хидоятов совместно с хокимами областей до 1 марта должны утвердить программу по улучшению системы оказания коммунальных услуг. В ней нужно предусмотреть ремонт и обновление 2000 лифтов в многоквартирных домах, ремонт 4500 многоквартирного жилищного фонда и благоустройство регионов.

В текущем году ожидается строительство минимум 21 тысячи домов в городах, 8800 домов в кишлаках.

Президент заявил, что дороги необходимо передавать в эксплуатацию инвесторам в рамках новой системы государственно-частного партнерства. По его словам, руководство Комитета по автомобильным дорогам не справляется задачей по внедрению ГЧП. Шавкат Мирзиёев предупредил, что если предложения руководства Комавтодора не удовлетворят его, то будет рассмотрен вопрос о соответствии занимаемой должности руководящих сотрудников.

«Наши люди недовольны состоянием дорог и водоснабжением. Почему дороги нельзя передавать в управление? Можно. По новой системе ГЧП», — приводит слова главы государства корреспондент «Газеты.uz».

Ранее бывший замминистра финансов — директор Агентства по развитию ГЧП Голиб Холжигитов рассказывал для «Газеты.uz», как сделать инвестирование в дорожную инфраструктуру привлекательным и развивать государственно-частное партнерство в этой сфере.

Напомним, 3 февраля президент подписал указ о Государственной программе «Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения». На её реализацию направят 29,5 трлн сумов, 2,6 млрд долларов и 57,3 млн евро. (в 2020 году — 18,2 трлн сумов и 10,3 млрд долларов).