Фонд развития культуры и искусства продолжает внедрять в театры Ташкента технологию тифлокомментирования, при которой происходящее на сцене для людей с особенностями восприятия описывает специалист.

С 19 по 24 февраля в Ташкенте пройдут спектакли и балет с аудиосопровождением при участии российской актрисы и тифлокомментатора высшей категории Ирины Безруковой: «Это я, Эдит Пиаф» в Молодежном театре Узбекистана, «Как баба Маша Колобка пекла» в Республиканском кукольном театре, «Золотой дракон» в театре Ильхом и балет «Лебединое озеро» в Государственном академическом большом театре имени Алишера Навои.

Кроме того, Ирина Безрукова примет участие в международной конференции, посвященной трудоустройству лиц с инвалидностью 23 февраля в Ташкенте, где поделится опытом работы над проектами в сфере инклюзии.

Ирина Безрукова работает над тифлокомментированием спектаклей Московского губернского драматического театра. В 2015 году вошла в состав Общественной палаты Московской области, где возглавила Комиссию по качеству жизни граждан, здравоохранению и социальной политике. Имеет многочисленные награды за благотворительную деятельность.

Даты проведения спектаклей:

19 февраля — театр «Ильхом», «Золотой дракон»;

20 февраля — Республиканский кукольный театр, «Как баба Маша Колобка пекла»;

21 февраля — ГАБТ имени Алишера Навои, «Лебединое озеро»;

24 февраля — Молодежный театр Узбекистана, «Я — Эдит Пиаф».

Все желающие смогут приобрести билеты в кассах этих театров, а также на всех доступных онлайн-платформах по продаже билетов.

Детские спектакли пройдут при содействии проекта «Ko‘ngil ko‘zi», который занимается созданием благоприятных условий для социальной адаптации незрячих и слабовидящих людей.