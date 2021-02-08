В понедельник, 8 февраля, по большей части Узбекистана будет облачно, местами пройдут дожди, в предгорных и горных районах — возможны сильные, в высокогорьях — снег, сообщает Узгидромет.

Сухая погода сохранится в Каракалпакстане, Хорезмской и Сурхандарьинской областях. Температура воздуха днём составит +10…+15 градусов, по крайнему югу — до +17…+20 градусов, по северу — +5…+10 градусов.

Во вторник, 9 февраля, в первой половине дня дожди сохранятся в Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях. Температурный фон не изменится.

В середине недели очередное влажное вторжения будет проходить по территории Казахстана и заденет северную часть Узбекистана.

В среду по Каракалпакстану и Хорезмской области, в четверг — по Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областям местами возможен небольшой дождь. В остальных регионах осадков не ожидается.

Столбик термометра в дневные часы повысится до +15…+17 градусов, на юге — до +20 градусов.

В пятницу по всей стране будет преобладать малооблачная погода с температурой воздуха, больше характерной для конца марта и начала апреля, чем для февраля. В дневные часы воздух прогреется до +17…+20 градусов, по югу и пустынной зоне — до +22 градусов.

Лавинная опасность по горной территории сохраняется в течение всей недели.