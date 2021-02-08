Министерство иностранных дел Узбекистана выпустило предупреждение для студентов, обучающихся в российских вузах.

В России с 8 февраля возобновляется очный формат обучения в вузах. В связи с этим «участились случаи обращения студентов из Узбекистана, намеревающихся вернуться в Россию, к сомнительным лицам, специализирующимся на изготовлении и подделке документов строгой отчетности, включая приглашения от имени различных российских вузов для оказания содействия в пересечении границы», говорится в сообщении МИДа.

Кроме того, по данным ведомства, в социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о наборе студентов для организации чартерного рейса из Узбекистана в Россию.

«Однако это противоречит распоряжению российского правительства о временном ограничении въезда в Россию иностранных граждан и приостановке выдачи виз и приглашений», — говорится в сообщении.

«Студенты из Узбекистана, обучающиеся в российских вузах, не подпадают под категорию граждан, имеющих право беспрепятственно въехать на территории РФ», — подчеркнули в МИД.

Таким образом, граждане Узбекистана, прибывшие в международные аэропорты России чартерным рейсом, могут столкнуться с проблемой, связанной как с пересечением границы, так и с подтверждающими документами, предостерегло внешнеполитическое ведомство.

В министерстве просят обращаться поддерживать контакты с международными отделами вузов и по мере согласования продолжить обучение в дистанционном режиме до открытия границ.

