Тепловая электростанция мощностью 240 МВт будет построена в Ташкентской области. Это следует из постановления президента от 2 февраля (ПП-4971).

Документом утверждено инвестиционное соглашение между Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана и турецкими Cengiz Enerji (инвестор) и Cenergo (проектная компания).

Постановлением также одобрено соглашение о закупке электрической энергии между АО «Национальные электрические сети Узбекистана» («НЭСУ») и Cenergo. По соглашению, Cenergo обязуется продавать выработанную электроэнергию «НЭСУ», а «НЭСУ» — гарантированно закупать её в течение 25 лет.

Постановление президента от 13 апреля 2019 года (ПП-4287) о строительстве ТЭС в Ташкентской области мощностью 850 МВт признано утратившим силу.

Ранее Министерство инвестиций и внешней торговли сообщало, что строительство ТЭС в Ташкентской области привлечёт прямые турецкие инвестиции в размере до 150 млн долларов и обеспечит выработку доступной электроэнергии в объёме 2 млрд кВт⋅ч в год.