Сотрудники интернет-издания Bukhara News 6 февраля сообщили о воспрепятствовании их работе администрацией центрального рынка Бухары.

Как говорится в сообщении, представители рынка запретили им проводить социологический опрос и отобрали у журналиста микрофон и телефон. На распространённой ресурсом видеозаписи некий мужчина требует от журналиста и оператора показать разрешение на съёмку, при этом сам отказывается предъявить своё удостоверение.

После публикации сообщения на инцидент, который произошёл ещё 6 января, отреагировало Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана.

«АИМК в рамках своих полномочий изучило данную ситуацию и для дачи правовой оценки действиям сторон обратилось в Министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру и хокимият Бухарской области», — говорится в сообщении агентства.

Администрация рынка также заявила, что ведёт проверку инцидента и сообщит о его результатах.