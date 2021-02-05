В ближайшие два года на развитие цифровой инфраструктуры Узбекистана будет привлечено 2,5 млрд долларов. Об этом заявил премьер-министр Абдулла Арипов в ходе выступления на сессии форума «Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность» в Алматы 5 февраля.

По его словам, на эти средства предусматривается запуск трёх новых data-центров — в Ташкенте, Бухаре и Коканде, расширение фиксированной сети телекоммуникаций и модернизация мобильной связи, развитие электронного правительства и подготовку кадров в сфере IT.

Во время выступления глава правительства сообщил, что во всех детских садах, медицинских учреждениях и более 8000 школах организован доступ к высокоскоростному интернету. «В этом году мы намерены полностью завершить подключение оставшихся школ, а также обеспечить интернетом все махаллинские сходы граждан — примерно 10 тысяч по всей стране», — добавил он.

Абдулла Арипов отметил, что в текущем году также планируется расширить цифровизацию в областях здравоохранения и сельского хозяйства и продолжить трансформацию в банковской сфере.

В приоритетных задачах и развитие цифрового предпринимательства, продолжил премьер-министр. Он подчеркнул, что в стране значительно увеличился спрос на цифровые услуги, а количество пользователей электронных платёжных систем превысило 14 миллионов человек.

Участие в цифровом форуме приняли главы правительств стран Евразийского экономического союза и государств-наблюдателей при ЕАЭС. В этот день в Алматы также проходит заседание Евразийского межправительственного совета, в котором впервые участвует делегация Узбекистана.

В преддверии форума и заседания совета Абдулла Арипов встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Главы правительств в том числе обсудили подготовку к государственному визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву в марте-апреле.