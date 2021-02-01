Modera Towers — жилой комплекс с особой концепцией mixed-use property. Это означает, что здесь представлена недвижимость многофункционального использования. В составе комплекса есть две 24-этажные башни, соединенные открытым двором на стилобате высотой 30 м.
Комплекс Modera Towers будет находиться недалеко от парка «Дружбы» (бывш. парк имени Бабура) на пересечении улиц Шота Руставели и Кичик Мирабад (бывш. ул. Ивлиева). Школы и детские сады, кафе и рестораны, медицинские учреждения и банки — все это и многое другое находится в пешей доступности. Это отличный вариант для тех, кто любит быть окруженным всем необходимым.
По концепции турецкого архитектурного бюро Sözüneri Architects, многофункциональность комплекса заключается в сочетании коммерческих площадей, бизнес-центра и 19 жилых этажей. При создании проекта застройщик тщательно проработал все детали, делая комплекс комфортным для жизни и отдыха.
Пятый и шестой этажи представлены в качестве общественных пространств. На пятом этаже будут доступны фитнес-зал, ресторан, спа-комплекс, крытый и открытый бассейны с лаунж-зоной. Жильцам не понадобится специально рассчитывать время для занятий спортом или ухода за собой. Для этого достаточно будет спуститься на пятый этаж.
Шестой этаж комплекса отведен под двор на 30-метровом стилобате. На нем будут расположены детские площадки, небольшой кинозал, лаунж-зона и коворкинг-центр. Здесь жители смогут пользоваться необходимой оргтехникой и поработать. Также только резидентам Modera Towers будет доступен зал для торжеств.
Жилые этажи начинаются с шестого этажа комплекса. Благодаря расположению двора на стилобате, квартиры первого этажа не просматриваются с улицы. Это обеспечивает жильцам особую приватность.
Стартовая площадь типовых планировок начинается с 24 кв. м и заканчивается наибольшей квадратурой квартир — 104 кв. м. Пентхаусы будут располагаться на верхних этажах — с 21 по 24. Покупателям, желающим купить просторное жилье, будет доступно объединение квартир.
Чтобы все резиденты могли наслаждаться роскошным видом из окон, было решено сделать панорамное остекление.
Жизнь в Modera Towers — это оптимальное решение для тех, кто бережно относится к своему времени и предпочитает иметь все необходимое под рукой.
Подробную информацию о комплексе можно получить в офисе продаж или по телефону: (+998) 94−000−77−77.
Адрес офиса продаж: ул. Шота Руставели, 19/2.
Ориентир: школа №160.
Офис продаж работает ежедневно с 10:00 до 19:00 без выходных.
Instagram: @moderatowers
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Rishad Nigmatulin
Мне нравиться особенно школы и детсады)в этом районе школы и детсады переполнены!А как разрешение получили строить на грунтовых водах такие высокие красивые здания?и на такой маленькой территории?как туда это поместится?летом в этой Махале проблемы с напором и напряжением,значит когда сдадут страдать будут все!застройщики молодцы взяли и перекрыли для своих нужд улицу местные жители выходили возмущались подписи собирали но их не услышали!Уважаем президент обратите внимание на этот объект пожалуйста иначе будет беда!таких объектов очень много!