Modera Towers — жилой комплекс с особой концепцией mixed-use property. Это означает, что здесь представлена недвижимость многофункционального использования. В составе комплекса есть две 24-этажные башни, соединенные открытым двором на стилобате высотой 30 м.

Комплекс Modera Towers будет находиться недалеко от парка «Дружбы» (бывш. парк имени Бабура) на пересечении улиц Шота Руставели и Кичик Мирабад (бывш. ул. Ивлиева). Школы и детские сады, кафе и рестораны, медицинские учреждения и банки — все это и многое другое находится в пешей доступности. Это отличный вариант для тех, кто любит быть окруженным всем необходимым.





По концепции турецкого архитектурного бюро Sözüneri Architects, многофункциональность комплекса заключается в сочетании коммерческих площадей, бизнес-центра и 19 жилых этажей. При создании проекта застройщик тщательно проработал все детали, делая комплекс комфортным для жизни и отдыха.

Пятый и шестой этажи представлены в качестве общественных пространств. На пятом этаже будут доступны фитнес-зал, ресторан, спа-комплекс, крытый и открытый бассейны с лаунж-зоной. Жильцам не понадобится специально рассчитывать время для занятий спортом или ухода за собой. Для этого достаточно будет спуститься на пятый этаж.





Шестой этаж комплекса отведен под двор на 30-метровом стилобате. На нем будут расположены детские площадки, небольшой кинозал, лаунж-зона и коворкинг-центр. Здесь жители смогут пользоваться необходимой оргтехникой и поработать. Также только резидентам Modera Towers будет доступен зал для торжеств.

Жилые этажи начинаются с шестого этажа комплекса. Благодаря расположению двора на стилобате, квартиры первого этажа не просматриваются с улицы. Это обеспечивает жильцам особую приватность.





Стартовая площадь типовых планировок начинается с 24 кв. м и заканчивается наибольшей квадратурой квартир — 104 кв. м. Пентхаусы будут располагаться на верхних этажах — с 21 по 24. Покупателям, желающим купить просторное жилье, будет доступно объединение квартир.





Чтобы все резиденты могли наслаждаться роскошным видом из окон, было решено сделать панорамное остекление.

Жизнь в Modera Towers — это оптимальное решение для тех, кто бережно относится к своему времени и предпочитает иметь все необходимое под рукой.





Подробную информацию о комплексе можно получить в офисе продаж или по телефону: (+998) 94−000−77−77.

Адрес офиса продаж: ул. Шота Руставели, 19/2.

Ориентир: школа №160.

Офис продаж работает ежедневно с 10:00 до 19:00 без выходных.

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