В Узбекистане продолжается внедрение в вузах кредитно-модульной системы, начатое в 2020−21 учебном году. Начальник главного управления Министерства высшего и среднего специального образования Абдували Холиков на брифинге в понедельник сообщил о некоторых ожидаемых изменениях.

Основные изменения коснулись объёма учебной нагрузки — она с 38−40 недель сокращается до 36. Другими словами, длительность академического года уменьшается с 10 до 7,5−8 месяцев, отметил он.

В каждом семестре будет по 15 недель. Это количество может составлять 18 недель, в таком случае первые две недели будут отводиться для освоения студентами неосвоенных предметов, а одна неделя — для выбора предметов и преподавателей.

В программу учебного года войдёт третий (летний) семестр. «Он приходится на период каникул и организуется на основе заявлений студентов, не получивших оценки по предметам. Студенты, подавшие заявления на третий семестр, должны будут внести дополнительную плату», — сказал представитель Минвуза.

Абдували Холиков добавил, что пока у многих могут быть вопросы к новой системе, «но через три года все к ней полностью приспособятся».