Ботир Баходирович Алимбеков утверждён хокимом Чиназского района Ташкентской области, сообщила пресс-служба областного хокимията. На этом посту он сменил Акмалхона Маъдиева.

Ботир Алимбеков до этого работал первым заместителем хокима Ташкентской области по вопросам сельского и водного хозяйства. В субботу на эту должность был назначен Улугбек Узаков, бывший хоким Дустликского района Джизакской области.

В этот же день был утверждён и. о. хокима Ташкентской области — им стал Даврон Хидоятов, ранее работавший первым заместителем хокима Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций.