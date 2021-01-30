Первым заместителем хокима Ташкентской области по вопросам сельского и водного хозяйства назначен Улугбек Юлдашевич Узаков, сообщила пресс-служба областной администрации. На этом посту он сменил Ботира Алимбекова.

О назначении было сообщено на внеочередной сессии кенгаша народных депутатов области, в которой приняли участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и глава Администрации президента Зайнилобиддин Низомиддинов.

Улугбек Узаков в 2016—2017 годах возглавлял Джизакскую область, а с 2018 года был хокимом Дустликского района.

Выступая на сессии, он заявил, что Ташкентская область обладает огромным потенциалом, и он приложит усилия для устранения допущенных до этого недостатков.

Зайнилобиддин Низомиддинов сообщил, что президент Узбекистана ставил вопрос о соответствии руководителей секторов области занимаемым должностям.





Фото: Хокимият Ташкентской области.

Прокурор области Салом Самадов и начальник ГУВД Тохир Арипов будут освобождены от должностей и будут временно работать в статусе «исполняющих обязанности».

«Это решение и отведённый срок — возможность этим двум руководителям проявить себя», — сказал глава Администрации президента.

Ранее «Газета.uz» писала об освобождении Рустама Холматова от должности хокима Ташкентской области и назначении исполняющим обязанности хокима Даврона Хидоятова, бывшего первого заместителя хокима Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций.