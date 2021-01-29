Государствам СНГ необходимо сплотиться против возросшего извне «беспрецедентного» политического и экономического давления, заявил в четверг председатель Исполнительного комитета, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передаёт ТАСС.

«Недавние акции, прошедшие 23 января на территории Российской Федерации, они говорят о спланированном, скоординированном воздействии на наши страны с тем, чтобы дестабилизировать в них обстановку. Нанести не только экономический ущерб, на что направлены санкции, но и, скажем так, политически дестабилизировать обстановку. Мы не должны этого ни в коем случае допустить», — отметил глава Исполкома СНГ.

По его словам, на нынешнего председателя в СНГ — Беларусь — накладывается «особая ответственность за объединение усилий в противостоянии беспрецедентному давлению извне».

Сергей Лебедев отводит здесь важное место укреплению экономического сотрудничества в рамках СНГ. «Это особенно актуально в этом году с учетом санкционной политики, которой подвергают и Республику Беларусь, и Россию, и другие страны Содружества», — сказал он.

«Чуть одно неосторожное слово, по мнению наших зарубежных партнеров, тут же начинается крик, давление на наши страны. Эти санкции заставляют нас объединять усилия, сообща противостоять этому беспрецедентному давлению, которому подвержены наши государства», — заявил глава Исполкома СНГ.