26 января премьер-министр Казахстана Аскар Мамин сообщил о планах начать строительство в этом году высокоскоростной железнодорожной магистрали «Туркестан — Шымкент — Ташкент». «Газета.uz» узнала некоторые детали проекта.

Первые сообщения о проекте появились в июне 2019 года. Тогда на 18-м заседании совместной Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Узбекистаном и Казахстаном в Ташкенте был подписан меморандум о намерении по организации высокоскоростного пассажирского движения между двумя странами. Целью проекта является создание единого туристического маршрута «Казахстан — Узбекистан».

Как сообщили «Газете.uz» источники в правительстве, в рамках проекта разработано два варианта маршрута с примыканием проектируемой линии к высокоскоростной железнодорожной магистрали «Ташкент — Самарканд». По предложению казахстанской стороны линия предусматривается однопутной.

Учитывая загруженность существующего железнодорожного участка, проходящего по территории столицы, предлагается построить новую станцию «Ташкент-высокоскоростная» на западной границе города (дальше Южного вокзала).

При выборе направления трассы по территории Узбекистана учтены наименьший снос жилых строений, минимальное захват пахотных земель и садов, а также обход по территории Ташкента, отметили источники.

По первому варианту примыкание к железнодорожной сети по территории Казахстана предлагается в районе разъезда №52 (Казахстан) с пересечением государственной границы через пункт пропуска «Келес». Протяженность трассы по Узбекистану составит 31 км, по Казахстану — 27 км.

По второму варианту примыкание к железнодорожной сети по территории Казахстана предлагается в районе станции «Дарбаза» (Казахстан) с пересечением государственной границы в районе «Назарбек». В этом случае протяженность трассы по территории Узбекистана составит 24 км, по территории Казахстана — 17 км.

Для ускорения проработки проекта в конце декабря стороны договорились создать рабочую группу, которая включит специалистов «Узбекистон темир йуллари», «Казахстан темир жолы» и проектных институтов. Она займётся анализом прогнозируемого пассажиропотока по линии «Туркестан — Шымкент — Ташкент», определением точек примыкания новой магистрали на границе, определением единых технических, эксплуатационных и других параметров инфраструктуры и подвижного состава, а также оптимального графика движения поездов, ценовой политики и других вопросов.