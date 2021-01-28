В Ташкентском районе Ташкентской области и Ромитанском районе Бухарской области выявлено хищение газа в особо крупном размере, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Руководитель ООО «М. Г.» в Ташкентском районе М. М. незаконно использовал газ в теплице, самовольно подключившись к трубе, которая была опломбирована в октябре 2020 года. Предприятию газоснабжения был нанесен ущерб в 1 млрд сумов.

В Ромитанском районе гражданин Н. М. организовал в фермерском хозяйстве подпольный цех по производству извести, для чего подключился к газовой сети высокого давления. Размер ущерба, нанесённого предприятию «Худудгазтаъминот», оценивается в 1,7 млрд сумов.

В Генпрокуратуре подсчитали, что незаконно использованного газа в осенне-зимний период могло хватить на бесперебойную поставку в 110−200 домов.

По выявленным фактам возбуждены уголовные дела по статье 185−2 (нарушение правил пользования электрической, тепловой энергией, газом, водопроводом) Уголовного кодекса.