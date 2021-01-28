В Нурафшане при попытке продать трёхлетнего ребёнка задержаны две женщины. Операцию по задержанию 24 января провели сотрудники МВД и Управления по противодействию торговле людьми и незаконной миграции ГУВД Ташкентской области, сообщила пресс-служба управления.

По данным следствия, уроженка Коканда (Ферганская область) Малика Курбонова (1980 года рождения, имя изменено) вместе со знакомой Зайнаб Холовой (1978 года рождения, имя изменено) приехала в Нурафшан, чтобы продать сына Малики Курбоновой А. А. (2018 года рождения) условному покупателю за 4000 долларов.

Предварительное следствие также установило, что Малика Курбонова ранее отдала третьего сына М. К. (2016 года рождения) в обмен на материальную выгоду.

Женщинам были предъявлены обвинения по статье 135 (торговля людьми) Уголовного кодекса, предварительное следствие продолжается.

После обследования здоровья мальчик был возвращён отцу, который сообщил, что «жена обманом увела ребёнка из дома, он не был в курсе этого и глубоко сожалеет о случившемся».