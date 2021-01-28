Фуркат Сидикходжаевич Махмудходжаев назначен заместителем хокима Ташкента — начальником управления хокимията по поддержке махалли и семьи. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрацнн.

Фуркат Махмудходжаев родился в 1965 году в Ташкенте. В 1989 году окончил Ташкентский государственный технический университет.

Долгое время работал на должности председателя правления Кенгаша махаллей столиццы. С февраля 2020 года занимал должность руководителя пресс-службы хокимията Ташкента, советника хокима по информационной политике.