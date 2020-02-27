Фуркат Сидикходжаевич Махмудходжаев назначен руководителем пресс-службы хокимията Ташкента — советником хокима по информационной политике, сообщает пресс-служба столичной администрации.

До назначения с 2018 года он работал первым заместителем председателя Ташкентского городского кенгаша по координации деятельности органов самоуправления граждан.

Фуркат Махмудходжаев (1965 г. р.) — выпускник Ташкентского государственного технического университета (1989) по специальности инженер-технолог, научный сотрудник, аспирант Ташкентского химико-технологического института (1989−1995). Работал первым секретарем Мирабадского районного комитета Союза молодежи Узбекистана (1996−2001), председателем Ташкентского отделения «Камолот» (2001−2006), вице-президентом Национальной ассоциации таэквон-до ITF (2006−2008), директором предприятия «Международный бизнес-центр Пойтахт Жамоли» (2007−2009).

Кроме того, он занимал должности главного специалиста, начальник отдела эстрадного объединения «Узбекнаво» (2009−2010), заместитель гендиректора «Узбекнаво» (2010−2012), заместителя председателя Ташкентского городского отделения фонда «Махалла» (2012−2013), руководителя Центра духовности и просвещения при городском хокимияте (2013−2017), ведущего специалиста информационно-аналитического департамента Кабинета Министров по культуре, искусству и молодежной политике (2017−2018).

С февраля 2018 года по апрель 2019 года пресс-службу возглавлял Хусниддин Эргашев, ставший директором телерадиоканала Yoshlar. С тех пор должность оставалась вакантной.