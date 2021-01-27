28 января состоится встреча между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в формате видеоконференции. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

В повестку дня переговоров включены вопросы развития двусторонних отношений особого стратегического партнерства, а также регионального взаимодействия и сотрудничества двух стран в рамках международных организаций.

Президенты проведут анализ современного состояния и обсудят перспективы углубления политического диалога, реализации конкретных проектов и программ в сфере торговли, инвестиций, инноваций, промышленности и энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, образования и культурного обмена.

По итогам саммита планируется подписание целого ряда документов, предусматривающих продвижение новых инициатив в области цифровых технологий, проектной деятельности, здравоохранения и других важных направлениях, говорится в сообщении.

11 января президент Мун Чжэ Ин в новогоднем обращении заявил, что Южная Корея ускорит работу по заключению Соглашения о свободной торговле с Узбекистаном.