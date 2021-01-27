Правительство Эстонии впервые возглавила женщина: президент Керсти Кальюлайд утвердила 26 января новый кабинет министров во главе с лидером Партии реформ Каей Каллас. Об этом сообщает Эстонское национальное радиовещание (ERR).

Новое правительство сформировали Партия реформ и Центристская партия. Они поровну поделили между собой министерские портфели — по семь каждой партии. В составе кабинета помимо самой Каи Каллас вошли ещё семь женщин.

Кая Каллас в 2011 году была избрана в эстонский парламент и возглавила комитет по экономическим вопросам. В 2014 году она прошла в Европарламент, где занималась вопросами промышленности и энергетики. Партию реформ она возглавила в апреле 2018 года.

Предыдущее правительство Эстонии во главе с лидером Центристской партии Юри Ратасом было расформировано ранее в январе. Бывший премьер ушёл в отставку на фоне коррупционного скандала, связанного с выдачей госкредита девелоперу недвижимости Porto Franco. Полиция безопасности Эстонии предъявила подозрения в совершении преступления генеральному секретарю Центристской партии Михаилу Корбу и советнику министра финансов Керсти Крахт, предпринимателю Хиллару Тедеру, а также ещё двум лицам, имена которых пока не разглашаются.