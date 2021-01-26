В 2020 году в Узбекистане охранный ордер был выдан 14774 женщинам и девушкам, пострадавшим от притеснения и насилия, сообщило УзА со ссылкой на инспектора по важным поручениям Главного управления профилактики правонарушений МВД Нилуфар Гиёсову.

Больше всего ордеров выдано в Ташкента, Ташкентской, Самаркандской, Ферганской, Кашкадарьинской и Андижанской областях, а также Каракалпакстане.

Около 11 тысяч женщин, получивших ордеры, нуждались в защите от супругов. В 6836 случаях женщины подвергались физическому насилию, в 6281 — психологическому давлению, в 1480 — притеснению. В 121 случае ордер выдан жертвам экономического и в 56 случаях — сексуального насилия.

Основную часть нуждавшихся в защите составляют женщины старше 30 лет. Среди получивших защитные ордеры есть 125 несовершеннолетних девушек.

В 73% случаев получившие ордеры подвергались насилию в семье, остальные — в общественных местах, на работе и в образовательных учреждениях.

Нилуфар Гиёсова сообщила, что в результате профилактической работы, проведенной совместно с махаллинскими комитетами, в 8166 семьях, получивших охранные ордеры, супругам удалось помириться. В 5046 семьях конфликты были исчерпаны.

За нарушение требований охранного ордера к административной ответственности за год было привлечено 146 человек.

По данным Нилуфар Гиёсовой, 302 женщины, находившиеся в тяжелом социальном положении, в том числе ставшие жертвами домашнего насилия, а также пытавшиеся покончить с собой, были помещены в центры реабилитации.

Практика выдачи охранных ордеров жертвам насилия была внедрена постановлением Кабинета министров в начале 2020 года. Ордер выдаётся инспектором профилактики сроком на 30 дней с возможностью продления. За нарушение требований охранного ордера предусмотрен штраф до 3 БРВ или арест на 15 суток.