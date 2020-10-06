Установлена административная ответственность за нарушение требований охранного ордера. Соответствующая норма введена в Кодекс об административной ответственности (КоАО) законом, подписанным президентом Узбекистана 5 октября. Документ опубликовала газета «Народное слово».

КоАО дополнен статьей 206−1: «Невыполнение требований охранного ордера лицом, совершившим притеснение и (или) насилие либо склонным к их совершению, влечет наложение штрафа от одной до трех базовых расчетных величин или административный арест до 15 суток».

Кроме того, в закон «О государственной пошлине» внесены изменения, согласно которым истцы по искам о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда женщинам, пострадавшим от притеснения и насилия, освобождены от уплаты госпошлины в суде.

Новый порядок вступает в силу с 6 октября, дня официального опубликования закона.

Напомним, охранный ордер может содержать запрет на общение жертвы и агрессора, их совместное нахождение в одной комнате, запрет или ограничение права агрессора на хранение и ношение оружия. Кроме того, ордер может обязать лицо, совершившее насилие или притеснение, компенсировать моральный ущерб, а также расходы жертвы по лечению.

Охранный ордер пострадавшим оформляет инспектор профилактики, документ выдается на 30 дней с возможностью продления.

Положение о порядке выдачи ордеров вступило в силу в январе. С начала года, по данным ГУВД Ташкента, в столице выдано 1064 охранных ордеров.

Отметим, что ранее административные суды также рассматривали дела о нарушении требований охранного ордера. Пресс-служба столичного ГУВД летом сообщала о случае, когда супруги, злоупотреблявшие алкоголем, нарушили охранный ордер, выданный матери мужа.

Суд тогда признал супругов виновными в совершении правонарушений по статьям 183 («Мелкое хулиганство») и 194 («Невыполнение законных требований работника органов внутренних дел») КоАО и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток.