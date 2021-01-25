Olmazor Business City — один из крупнейших жилых комплексов в республике. Он представлен 28 многоэтажными жилыми зданиями, одно из которых — 30-этажный небоскреб. Инфраструктура жилого комплекса включает обширный подземный паркинг, многочисленные прогулочные аллеи и зоны отдыха, спортивные и детские площадки.

Также на территории объекта будет расположено большое количество коммерческих помещений, крупный шопинг-молл и частное медицинское учреждение. Для детей здесь будут организованы частная школа и детский сад. Всё это — на огромной территории свыше 23 га.

Масштаб комплекса позволяет сохранить важный социальный параметр — низкий уровень плотности застройки. Он определяется соотношением площади строений к общей площади объекта.

Такая свободная планировка на общей территории неизбежно становится одним из главных конкурентных преимуществ жилого комплекса. Ведь она позволяет отвести колоссальное пространство под закрытую зеленую зону.

Масштабная экозона наряду с собственной 800-метровой набережной вдоль реки Кечкурук будет доступна для ежедневного досуга и отдыха на открытом воздухе всем жителям комплекса.

Компания Bizning Uylar Development реализует все виды недвижимости на территории ЖК Olmazor Business City на выгодных условиях. Так, приобрести квартиры в современном жилом комплексе можно в долгосрочную рассрочку или ипотечный кредит, срок которого увеличен до 20 лет.

Свыше 100 семей уже стали счастливыми обладателями новых квартир в жилом комплексе Olmazor Business City. Вы тоже можете стать одними из тех, кого заботит вопрос личного пространства и гармоничного пребывания вне стен дома.

Olmazor Business City — жилой комплекс для тех, кто выбирает свободу.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00 без выходных.

Адрес: ул. Кичик Халқа Йўли, 5А.

Ориентир: перекресток Северный Алмазар.

Сайт: bizninguylar.uz

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