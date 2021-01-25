Агентство по противодействию коррупции Узбекистана изучило обращения предпринимателей и пользователей социальных сетей о нарушениях законодательства в процессе приватизации Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston, Ltd. Речь идёт о тендере на продажу 57,118% государственной доли в уставном фонде крупнейшего производителя газированных безалкогольных напитков в стране.

Анализ агентства показал, что некоторые требования, внесённые в условия тендера, резко сокращают круг лиц, допускаемых к участию в нем, и создают условия для ряда коррупционных факторов.

По мнению агентства, критерии, на основе которых проводится тендер и будет выявлен победитель, считаются «чрезмерно высокими», а требования — необоснованными. В ведомстве объяснили, что «это приводит к искусственному ограничению числа участников тендера».

«Резкое ограничение количества возможных участников может привести к отсутствию конкуренции среди малого числа участников, способных выполнить условия тендера, и предложению в результате этого низкой цены за государственную долю, что впоследствии может нанести серьёзный ущерб экономическим интересам Узбекистана», — говорится в заявлении агентства.

Исходя из этого, Антикоррупционное агентство направило представление в соответствующие ведомства. В частности, от Государственной комиссии по проведению тендерных торгов при продаже государственной собственности требуется приостановить процесс из-за отсутствия условий для конкуренции.

Кроме того, ведомство указало провести работы по смягчению условий тендера на основе заключений международных финансовых и юридических консультантов для привлечения к торгам большего количества участников и создания для них равных возможностей.

Что известно о приватизации Coca-Cola Uzbekistan

По данным Госактива, компания считается крупнейшим производителем газированных безалкогольных напитков в Узбекистане c долей рынка приблизительно 47% в 2019 году. Объявление о продаже госдоли в размере 57,118% в уставном капитале Coca-Cola Bottlers Uzbekistan было опубликовано Агентством по управлению государственными активами (АУГА) в декабре прошлого года. Среди критериев к проведению торгов были:

опыт не менее 7 лет в области производства и продажи безалкогольных напитков;

возможность и готовность инвестировать в компанию для достижения долгосрочного роста бизнеса и экономики страны;

соблюдение федерального законодательства США, включая, помимо прочего, Закон о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act), санкционного законодательства, а также отсутствие уголовных разбирательств и расследований в отношении компании, менеджмента, акционеров и членов совета директоров;

и другое.

В конце декабря вице-премьер Джамшид Кучкаров сообщал, что Узбекистан может начать переговоры с компанией, готовой заплатить 70 млн долларов. В начале января стало известно, что для участия в тендере заявку подала турецкая Coca Cola İçecek. В компании сообщали, что отвечают всем выдвинутым требованиям.

На днях издание Xabar.uz опубликовало обращение узбекской компании Hydrolife Bottlers, направленное в Антимонопольный комитет. В документе отмечается, что производитель готов предложить 150 млн долларов за покупку госдоли в Coca-Cola Uzbekistan, но не может принять участие в торгах из-за «условий тендера». С таким же обращением, но уже в Агентство по противодействию коррупции, обратилась другая компания — Perfect Shine Energetic.