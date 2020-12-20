Агентство по управлению государственными активами (АУГА) опубликовало объявление о продаже доли в размере 57,118% в уставном капитале Coca-Cola Bottlers Uzbekistan. О подготовке компании к приватизации на основе открытых торгов стало известно в июне.

В качестве эксклюзивного финансового консультанта АУГА выступает Rothschild & Cie. Продажа организована как конкурентный процесс подачи заявок, открытый для всех заинтересованных сторон, которые соответствуют критериям.

Процесс пройдёт в два этапа. Победитель будет определён Государственной комиссией по проведению тендерных торгов при продаже госимущества с учётом наилучшего сочетания ценового предложения и согласованных условий договора купли-продажи.

Coca-Cola Bottlers Uzbekistan — крупнейший производитель газированных безалкогольных напитков в Узбекистане. В 2019 году доля рынка компании составляла приблизительно 47%.

Производственные мощности представлены тремя предприятиями — в Ташкенте, Намангане и Ургенче. Компания также располагает современной сетью складов. Кроме того, планируется строительство нового предприятия в Самарканде.

За 2019 год выручка компании составила 1,4 трлн сумов, показав 46-процентный рост по сравнению с 2018 годом.

В марте сообщалось, что Coca-Cola Company планирует инвестировать в развитие совместного предприятия в Узбекистане 31 млн долларов в 2020—2021 году.