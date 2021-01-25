Испанский футбольный клуб «Атлетико» предложил открыть в Узбекистане свою академию, сообщили в пресс-службе Государственного комитета по развитию туризма.

Данная инициатива обсуждалась в Мадриде на встрече заместителя премьер-министра, председателя Госкомтуризма Азиза Абдухакимова с руководством испанской команды.

Стороны провели переговоры о сотрудничестве, в частности, представители «Атлетико» подробно рассказали об открытых за рубежом академиях, маркетинговых возможностях продвижения туристического потенциала Узбекистана среди футбольных фанатов всего мира, говорится в сообщении комитета.

В завершение встречи представители «матрасников» предложили создать футбольную академию в Узбекистане и сотрудничать в продвижении туристического потенциала страны, исходя из возможностей клуба.

Ожидается, что в ближайшее время руководство команды направит узбекской стороне коммерческое предложение. Если стороны придут к соглашению, представители клуба посетят Узбекистан.