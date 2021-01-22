Прокуратура Ангрена возбудила уголовное дело по факту взрыва на Ново-Ангренской теплоэлектростанции, в результате которого погибли три человека и ещё трое пострадали. Об этом на запрос «Газеты.uz» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Дело возбуждено по пунктам «а», «б» части 2 статьи 257 Уголовного кодекса (нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть человека; иные тяжкие последствия).

Напомним, в среду в 5-м энергоблоке ТЭС, приостановленной накануне для проведения профилактических мероприятий, произошла вспышка пыльно-угольной воздушной смеси. В результате инцидента, случившегося во время проведения планового обслуживания, три человека скончались от полученных травм, ещё трое получили ожоги различной степени. Погибшие и пострадавшие являются работниками обслуживающих предприятий.