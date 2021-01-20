В среду в 11:42 в 5-м энергоблоке Ново-Ангренской теплоэлектростанции в Ташкентской области, приостановленной накануне для проведения профилактических мероприятий, произошла вспышка пыльно-угольной воздушной смеси, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

В результате инцидента, случившегося во время проведения планового обслуживания, три человека скончались от полученных травм, ещё трое получили ожоги различной степени. Погибшие и пострадавшие являются работниками обслуживающих предприятий, производивших профилактические работы в 5-м энергоблоке.

На месте происшествия находятся силы и средства МЧС, которые занимаются ликвидацией последствий ЧС. Начато расследование причин и условий возникновения взрыва.

В результате происшествия инфраструктура и технологическое оборудование Ново-Ангренской ТЭС не пострадали.

Пресс-служба МЧС пообещала публиковать новые данные по мере поступления информации.

В январе прошлого года на Ново-Ангренской ТЭС произошло возгорание кровли энергоблока №4. Пострадавших не было.

Пресс-служба Генеральной прокуратура сообщила, что прокуратура Ангрена проводит доследственную проверку по данному факту.