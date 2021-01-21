Правление Центрального банка Узбекистана 21 января приняло решение сохранить основную ставку на уровне 14% годовых, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ЦБ.

«Решение принято в целях формирования условий для дальнейшего снижения инфляции, сохранения в экономике положительного уровня реальных процентных ставок, а также создания благоприятных условий для продолжения восстановления экономической активности», — пояснили в Центробанке.

ЦБ намерен совместно с правительством принимать все необходимые меры по достижению промежуточного целевого показателя инфляции ниже 10% на конец года.

Инфляция и инфляционные ожидания

Со второй половины 2020 года относительная стабильность регулируемых цен, сдержанность потребительского спроса и изменившиеся макроэкономические условия способствовали замедлению годовых темпов прироста цен. По итогам года уровень инфляции составил 11,1%, опустившись с 15,2% в 2019 году.

Наибольший вклад в инфляцию — 6,5% — внёс рост цен на продовольствие. Инфляция этой группы товаров оставалась существенно выше общей и по итогам года составила 15,3%.

Повышательное давление на продовольственную инфляцию в основном оказывали сезонные факторы, устойчивый спрос, повышательная динамика цен на мировых рынках продовольствия и в странах — основных торговых партнёрах.

Наиболее значительный эффект оказало повышение цен на базовые продукты питания. Цены на картофель выросли на 42%, яйца — 38%, масло и жиры — 27%, сахар — 21%, мясопродукты — 18,1% и хлебопродукты — 15,2%.

Темпы роста цен на непродовольственные товары и услуги в 2020 году были значительно ниже общего уровня и составили 8,8% и 7,1% соответственно.

Годовой уровень базовой инфляции в декабре продолжил формироваться выше общего роста цен, незначительно ускорившись до 11,7%, отражая тенденции роста цен на продовольственные товары и относительной стабильности регулируемых цен.

В течение 2020 года под влиянием возросшей неуверенности и неопределённости наблюдался рост инфляционных ожиданий населения и предпринимателей. Пики всплесков пришлись на апрель и июль, тогда как в августе ожидания снизились и зафиксировались на уровне 17−18% для населения и 18−19% — для предпринимателей. Это указывает на «незаякоренность инфляционных ожиданий», отмечает ЦБ.

В странах — основных торговых партнёрах также был отмечен рост и незаякоренность ожиданий, что отражает глобальные процессы возросшей волатильности цен на продовольственные товары и неуверенности экономических агентов в отношении будущих тенденций.

Экономическая активность

В четвёртом квартале 2020 года продолжилась тенденция к восстановлению экономики. По итогам года ожидаются положительные темпы роста по большинству макроэкономических и отраслевых индикаторов.

По предварительным расчётам рост ВВП по итогам 2020 года превысит базовые прогнозы Центрального банка (1−1,5%). Это, поясняет ЦБ, обусловлено ростом промышленности на 0,1% за январь-ноябрь прошлого года, розничного товарооборота — на 2,4%, приростом в секторе услуг и строительства на 2,2% и 8,7% соответственно.

Кроме того, альтернативные индикаторы также указывают на определённое превышение прогнозов основных макроэкономических показателей. Общий объём сделок на Республиканской товарно-сырьевой бирже в третьем-четвёртом кварталах устойчиво возрастал. В четвёртом квартале этот показатель вырос в 1,3 раза по сравнению с тем же кварталом 2019 года.

Суммарное количество транзакций через межбанковскую платежную систему в четвёртом квартале выросло на 17,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Объёмы поступлений выручки и в сфере торговли и платных услуг также выросли на 19,7% к третьем кварталу 2020 года.

Денежно-кредитные условия

В 2020 году в экономике сохранились положительные реальные процентные ставки. Средневзвешенная процентная ставка межбанковского денежного рынка в декабре составила 14,4% и формировалась в границах процентного коридора с положительным спрэдом к основной ставке.

Разница между среднедневным оборотом денежных средств и их остатком на корреспондентских счетах банков (ликвидность) в 2020 году сократилась на 38% по сравнению с 2019 годом, что указывает на повышение эффективности распределения ликвидности и увеличение оборотов денежного рынка, подчёркивает ЦБ.

Среднемесячный объём транзакций денежного рынка в четвёртом квартале 2020 года достиг 7,5 трлн сумов, что на 44% больше показателя третьего квартала этого же года.

В прошлом году общий объём депозитов в национальной валюте вырос на 25% (9,6 трлн сумов), в том числе депозиты физических лиц увеличились на 31,6% (4,1 трлн сумов). Ставки по депозитам физлиц в нацвалюте по итогам года сформировались на уровне 17%, а юрлиц — 14,4%. Учитывая замедление темпов инфляции, реальные процентные ставки по депозитам в течении всего года находились на уровне около 5% для физлиц и 3% — для юрлиц.

По итогам года остаток кредитов в экономике увеличился на 34,3%, или до 280,4 трлн сумов. Несмотря на определённые трудности в экономических условиях и временную пролонгацию погашения кредитов, коммерческие банки выделили 127 трлн сумов кредитов, что близко к показателю 2019 года.

Средневзвешенные ставки по кредитам в национальной валюте в декабре находились на уровне 18,8%. При этом в течение года проценты по краткосрочным кредитам снизились до 18,4%, а по долгосрочным кредитам — до 19,1%. ЦБ отчасти объясняет это внедрением механизма приемлемых ставок.

Спрос на иностранную валюту в четвёртом квартале складывался на более высоком уровне, что ЦБ объясняет проявлением отложенного из-за карантинных мер спроса и восстановлением экономической активности. За 2020 год курс сума ослаб на 10,1%.

К концу года после мартовского и октябрьского укрепления реальный обменный курс сума приблизился к долгосрочному тренду за счёт изменения курсов валют и повышения инфляции у основных торговых партнёрах, а также относительного снижения инфляции в стране.

Прогнозы на 2021 год

С учётом показателей четвёртого квартала 2020 года и первой половины января, макроэкономические условия формируются по базовому прогнозу Центрального банка.

Фискальное стимулирование и эффекты относительного послабления денежно-кредитных условий в 2020 году будут способствовать поддержанию экономической активности в первой половине 2021 года со стороны спроса. Рост реального ВВП в этом году прогнозируется на уровне 4,5−5,5%.

Основными драйверами экономики в 2021 год и следующие годы будут структурные изменения и реформы в реальном секторе экономики, направленные на развитие конкуренции, улучшение инвестиционного климата и инфраструктуры.

Объём кредитных вложений в экономику в 2021 году, по оценке ЦБ, будет пропорционален росту номинального ВВП — в пределах 16−20%.

С учётом неизменности регулируемых цен и баланса факторов инфляции ожидается её снижение до 9−10% к концу года.

ЦБ отмечает, что требуется время для полной трансмиссии ранее принятых решений по снижению основной ставки, а также адаптации экономики к относительному смягчению денежно-кредитных условий.

По оценкам Центрального банка, текущие «относительно жесткие» условия денежно-кредитной политики достаточны для поддержания базового прогнозного роста экономики в первой половине года и обеспечения положительных реальных ставок (на уровне 3−4%) на денежном рынке.

Возможные риски

В ближайшие месяцы сохраняется низкая вероятность преобладания повышающих факторов инфляции в экономике. В то же время есть риски, связанные с возникновением разовых факторов инфляции и сохранением инфляционных ожиданий на высоком уровне, отмечает ЦБ.

Одним из таких рисков в ближайшей перспективе остаётся рост цен на продовольственные товары. Политика протекционизма, введение ограничительных мер (квот и тарифов) на экспорт основного продовольствия также может привести к удорожанию импорта основных продовольственных товаров.

Повышение стабильности и устойчивости продовольственных рынков будет во многом зависеть от разработки и реализации комплексной стратегии продовольственной безопасности в стране. Важное значение будут иметь меры реагирования по стабильному обеспечению внутреннего рынка необходимым объёмом товаров, в том числе за счет диверсификации географии и снижения концентрации импорта базовых продовольственных товаров.

Центральный банк продолжит тщательное изучение характера факторов и рисков инфляции, принимая во внимание внешние и внутренние условия, и будет принимать соответствующие решения по основной ставке.

Промежуточное заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки назначено на 11 марта.