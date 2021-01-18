Новым председателем правящей в Германии партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) стал Армин Лашет, сообщило РИА Новости. По итогам второго тура голосования он получил 521 голос из 991.

Армин Лашет занимает должность премьер-министра федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия, одной из крупнейших и самой населенной в Германии. В предвыборной речи на съезде он заявил, что выступает за политику консенсуса, объединение немецкого общества, считает политику канцлера Ангелы Меркель успешной и готов продолжать её.

До 2018 года партией ХДС руководила Ангела Меркель, после неё — Аннегрет Крамп-Карренбауэр, но последняя в феврале 2020 года объявила о решении уйти в отставку и отказе бороться за пост канцлера ФРГ.

Выборы в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство, пройдут 26 сентября. По традиции, канцлером становится лидер победившей партии или коалиции. Ангела Меркель, занимающая пост канцлера четвёртый срок подряд, уже заявила, что уйдёт из политики после этих выборов.