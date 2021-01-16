Сложно перечислить в одном материале все аргументы в пользу приобретения квартиры в новом ЖК Infinity. Поэтому Golden House рассказал всего про восемь.

Первая причина выбрать Infinity — это возможность выиграть еще одни апартаменты. С 15 января Golden House объявляет акцию: при покупке квартиры в ЖК Infinity каждый получает шанс выиграть еще одну в одном из жилых комплексов компании.





Вторая причина — инновационная экоконцепция. Жилой квартал Infinity от Golden House включает в себя пять домов. Четыре здания символизируют природные стихии — землю, воду, воздух, огонь. А пятое станет олицетворением души — спирита.

Премиальный комплекс расположен на пересечении улиц Абдуллы Кадыри и Истикбол. Его ориентиры: посольство Японии, музей здравоохранения, правительственная поликлиника № 1.

Третья причина — архитектурное и дизайнерское воплощение Infinity. Его доверили британским бюро с мировыми именами Chapman Taylor и Benoy. Первая компания известна разработкой концепции лондонского Скотланд-Ярда и более 2 тысяч проектов в 90 странах. Вторая — проектированием парка развлечений Ferrari World в Абу-Даби и новых терминалов лондонского аэропорта Хитроу.





Четвертая причина — апартаменты, которые подчеркивают высокий статус. Infinity — это пространство высокого уровня жизни и свежих дизайнерских решений. Погружение в атмосферу роскоши происходит с первых шагов для всех гостей и жильцов комплекса. Входная группа резиденции навевает воспоминания о ведущих отелях мира, мастерски сочетающих в интерьере безупречный вкус, ощущение комфорта и роскошь.

Британские архитекторы сделали выбор в пользу индивидуальности каждого здания Infinity. Даже высота домов жилого комплекса варьируется от 12 до 16 этажей. А любоваться неповторимыми горами Узбекистана можно уже с 4 этажа.





Пятая причина — разнообразие планировок. Каждый человек с легкостью подберет себе квартиру мечты. Ведь девелопер предлагает более 30 планировочных решений. При этом нефункциональные площади сведены к нулю, а зонирование отличается продуманностью и функциональностью.

Infinity спроектирован так, чтобы тут работал каждый метр. Закрытые кладовые и ниши для встроенной мебели виртуозно решают проблему хранения вещей. А просторные гостиные помогут устраивать праздники и встречи, которые по достоинству оценят гости.





Шестая причина — получение высокого пассивного дохода. Проект Infinity находится на стадии котлована, который традиционно считается выгодным этапом для инвестирования. Мировая практика показывает, что в процессе строительства цена на недвижимость повышается на 20−30%.

Седьмая причина — это надежность и опыт девелопера. В случае с ненадежными застройщиками ранние вложения могут нести риск. Однако Golden House работает на рынке с 2010 года. За 10 лет построено более 30 объектов, многие из которых вводились в эксплуатацию на три-шесть месяцев раньше срока.

Кроме того, принятое в мае 2020 года постановление президента «О мерах по урегулированию процесса долевого строительства многоквартирных домов» снизило риски покупателей строящейся недвижимости.





Впоследствии апартаменты в Infinity станут высокодоходным активом, который будет пользоваться спросом со стороны обеспеченных людей и иностранцев.

Восьмая причина — расположение жилого комплекса в сердце столицы. Особенная инфраструктура района станет приятным вкладом в комфортную жизнь в Infinity. Расположенный здесь же торговый центр станет еще одним подарком для жителей и гостей комплекса.

Осталось целых три месяца, чтобы воспользоваться шансом выиграть еще одну квартиру девелопера, приобретая жилье в Infinity. Не стоит упускать такую возможность.

Посмотреть варианты планировок, а также выбрать стихию своих апартаментов можно на персональной консультации в офисе продаж или на сайте.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 78−888−18−88.

Центральный офис продаж: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осиё, 3.

Ориентир: ирригационный институт, ЖК «Новомосковская».

Сайт: infinity-gh.uz

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