Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 января провели в Москве переговоры по Нагорному Карабаху, сообщило РИА Новости.

По итогам стороны заявили о создании рабочей группы, которая должна в ближайшее время представить планы по развитию Нагорного Карабаха. Возглавят ее вице-премьеры трех стран.

«Рабочая группа до 30 января 2021 года проведет первое заседание, по результатам которого сформирует перечень основных направлений работы, вытекающих из реализации пункта 9 заявления (о прекращении огня; в этом пункте говорится, что все экономические и транспортные связи в регионе должны быть разблокированы — ред.), установив в качестве приоритетов железнодорожное и автомобильное сообщение, а также определит иные направления по согласованию между Азербайджанской Республикой, Республикой Армения и РФ», — говорится в тексте совместного заявления по итогам встречи.

Экспертные подгруппы по этим направлениям из числа должностных лиц со всех трех сторон в месячный срок представят перечень проектов с обоснованием необходимых ресурсов и мероприятий для их реализации, отмечается в документе.

В свою очередь, рабочая группа до 1 марта 2021 года представит для утверждения на высшем уровне перечень и график реализации мероприятий, предполагающих восстановление и сооружение новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для выполнения безопасных международных перевозок через Азербайджан и Армению.