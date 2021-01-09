С третьей четверти учебный процесс во всех школах Узбекистана будет полностью переведен на традиционный вид обучения, сообщила пресс-служба Министерства народного образования.

В связи с пандемией коронавируса в первых двух четвертях 2020−2021 учебного года образовательный процесс в школах проводился по выбору родителей в гибридной форме обучения.

С учетом стабилизации эпидемиологической ситуации в стране, а также учитывая возвращение в школу уже более 90% учащихся, принято решение с 11 января возобновить традиционную форму обучения.

МНО отмечает, что благодаря своевременным мерам по охране здоровья учащихся в течение первой половины учебного во всех школах была обеспечена стабильность эпидемиологической ситуации.

Вместе с тем, как показал анализ, в процессе дистанционного обучения темы занятий были не полностью освоены поскольку некоторые учащиеся пропускали телевизионные уроки. В ряде случаев наблюдались случаи правонарушений среди несовершеннолетних.

«Мы просим родителей создать все условия для своевременного получения образования своими детьми и отправить их в школу», — говорится в сообщении МНО.

В министерстве напомнили, что Совету Министров Каракалпакстана, хокимиятам областей и города Ташкента поручено обеспечить стабильную работу систем отопления во всех общеобразовательных школах в зимний период, а также принять организационные меры по охране здоровья учащихся.