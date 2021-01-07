В Узбекистане в преддверии Нового года резко выросли цены на мандарины, несмотря на снижение импортных цен почти на 40%. «Газета.uz» попыталась разобраться, почему так произошло, кто завозит мандарины в страну и как можно снизить цены.

Откуда в Узбекистан завозят мандарины

Источник: Госкомстат, UN Comtrade | International Trade Statistics Database.

Согласно данным, предоставленным Госкомстатом «Газете.uz», по состоянию на 1 декабря 2020 года Узбекистан импортировал из зарубежных стран 23,8 тысячи тонн мандаринов, что на 823,4 тонны, или на 3,3%, меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

В минувшем году мандарины в Узбекистан ввозились в основном из Пакистана (19,5 тысячи тонн, 82%). Остальная часть пришлась на Китай — 2200 тонн, Турцию — 1300 тонн, Египет — 214,2 тонны, Казахстан — 156,3 тонны и другие страны.

Средние контрактные цены импорта мандаринов снизились в среднем на 39,3% — с 275,6 доллара за тонну (0,27 цента за 1 кг) до 167,2 доллара (0,16 цента). При этом розничные цены на мандарины выросли примерно на 60%, а на апельсины — на 33%, сообщает EastFruit.

«Если в рознице в декабре 2019 года — феврале 2020 года минимальные цены на пакистанские мандарины составляли 4,5−5 тысяч сумов, то в декабре 2020 года меньше чем за 10 тысяч сумов 1 кг мандаринов было невозможно приобрести», — отмечает издание.

Возможные причины роста цен





Эксперты Института прогнозирования и макроэкономических исследований (ИПМИ) попытались исследовать причины резкого роста цен.

По их данным, перевозка мандаринов из Пакистана в 2020 году осуществлялась двумя маршрутами. По первому маршруту — рефрижераторными автомобильными фурами из Пакистана через Афганистан, по второму — из Пакистана через Китай и Таджикистан.

Как отметили в ИПМИ, в 2019 году маршрут поставки мандаринов включал и морскую составляющую, которая увеличивала расстояние. Так, из Пакистана плоды доставлялись до иранского порта Бендер-Аббас, далее от порта до железнодорожной станции Ирана, затем через Туркменистан в Узбекистан.

До 2020 года мандарины из Пакистана в Узбекистан доставлялись через Афганистан незначительными партиями. Необходимость перевозки таким маршрутом объясняется тем, что в пик пандемии коронавируса, а именно в начале марта 2020 года, была закрыта туркмено-иранская граница. Это привело к резкому снижению перевозок в межгосударственном сообщении по коридору Север-Юг. Введение конвенционного запрета со стороны Туркменистана повлекло снижение объемов железнодорожных перевозок, экспортных и транзитных грузов Узбекистана в Иран в среднем на 2% и 2,3% соответственно.

Официальные данные показывают, что перевозка мандаринов из Пакистана в Узбекистан осуществлялась с января по март и с ноября по декабрь 2020 года, а в марте произошло переориентирование на Афганистан.

В отечественных транспортно-экспедиторских организациях сообщили, что провозная плата цитрусовых на рефрижераторных автомобилях в 2020 году осталась неизменной по сравнению с 2019 годом.

Несмотря на низкую себестоимость перевозки мандаринов, сохранение импортных пошлин (20%, но не менее 0,20 доллара США/кг) и стоимости доставки, а также сокращение расстояния перевозки примерно на 800 км по сравнению с морским транспортом, цены на мандарины в Узбекистане были высокими.

Причина роста цен на первый взгляд может быть неочевидна, отметили эксперты института. В период до пандемии из интервью со специалистами железнодорожного транспорта выяснилось, что в среднем 4000−5000 тонн мандаринов в год (18−20% от общего импорта) завозились пассажирами, занимающимися розничной торговлей, в частности, пассажирскими поездами. В соответствии со статьей 66 Правил перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом Узбекистана, «каждый пассажир имеет право провоза с собой ручной клади не более 36 кг (на полный или детский билет). В вагонах с двухместными купе разрешен провоз 50 кг ручной клади».

Узбекские предприниматели закупали продукцию на оптовых рынках России (Москва, Илецк) и беспрепятственно, без уплаты таможенных пошлин перевозили мандарины на поездах направлением Москва — Ташкент, Москва — Андижан, Санкт-Петербург — Ташкент. Таким образом, данный объем мандаринов в учёт не включался. Поскольку этот товар попадал на внутренний рынок, увеличивались предложение и конкуренция, в итоге покупатель приобретал продукцию по сниженной цене.

В марте 2020 года пассажирские поезда были отменены, и, соответственно, кроме официального сокращения импорта цитрусовых внутренний рынок потерял и эти неучтённые поставки. Это привело к значительному снижению предложения и росту цен.

Возможности для снижения цен





Институт прогнозирования и макроэкономических исследований также рассмотрел, какие перспективы ожидаются на внутреннем рынке цитрусовых и какие возможности есть для снижения цен.

29 декабря 2020 года премьер-министр Пакистана подписал совместное обращение в финансовые институты о выделении средств на строительство Трансафганской железной дороги между Пакистаном и Узбекистаном (Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар). Данная железная дорога будет использоваться в целях перевозки грузов и пассажиров. Это создаст дополнительные возможности для расширения торговли, в том числе плодоовощной продукцией, между двумя странами и позволит снизить транспортные издержки на поставки продукции.

В ИПМИ считают, что ещё одна возможность для снижения цен на цитрусовые на внутреннем рынке — снижение ставки импортной пошлины. Сейчас к группе «ТНВЭД 0805 Цитрусовые» при импорте применяется ставка 20%, но не менее 0,20 доллара США/кг для стран, входящих в РНБ (режим наибольшего благоприятствования), и 40%, но не менее 0,40 доллара США/кг для стран, не входящих в РНБ (Аргентина, ЮАР, Эквадор и другие).

Так как такие цитрусовые, как мандарины и апельсины, в Узбекистане не производятся, нецелесообразно держать ставку на высоком уровне. Снижение таможенной пошлины позволит насытить рынок Узбекистана цитрусовыми по более низким ценам, подчёркивают эксперты. Для примера: а ЕАЭС на цитрусовые применяется ставка 5%, но не менее 0,015 евро за 1 кг.

Кто завозит мандарины

Государственный комитет по статистике по запросу «Газеты.uz» предоставил список из 58 компаний-импортёров мандаринов, однако не стал раскрывать их доли на рынке и объём завозимой продукции с учётом коммерческой тайны предпринимателей.

По данным «Газеты.uz», первые 10 компаний в списке являются крупнейшими импортерами мандаринов в Узбекистане.