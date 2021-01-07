В Узбекистане в преддверии Нового года резко выросли цены на мандарины, несмотря на снижение импортных цен почти на 40%. «Газета.uz» попыталась разобраться, почему так произошло, кто завозит мандарины в страну и как можно снизить цены.
Откуда в Узбекистан завозят мандарины
Источник: Госкомстат, UN Comtrade | International Trade Statistics Database.
Согласно данным, предоставленным Госкомстатом «Газете.uz», по состоянию на 1 декабря 2020 года Узбекистан импортировал из зарубежных стран 23,8 тысячи тонн мандаринов, что на 823,4 тонны, или на 3,3%, меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
В минувшем году мандарины в Узбекистан ввозились в основном из Пакистана (19,5 тысячи тонн, 82%). Остальная часть пришлась на Китай — 2200 тонн, Турцию — 1300 тонн, Египет — 214,2 тонны, Казахстан — 156,3 тонны и другие страны.
Средние контрактные цены импорта мандаринов снизились в среднем на 39,3% — с 275,6 доллара за тонну (0,27 цента за 1 кг) до 167,2 доллара (0,16 цента). При этом розничные цены на мандарины выросли примерно на 60%, а на апельсины — на 33%, сообщает EastFruit.
«Если в рознице в декабре 2019 года — феврале 2020 года минимальные цены на пакистанские мандарины составляли 4,5−5 тысяч сумов, то в декабре 2020 года меньше чем за 10 тысяч сумов 1 кг мандаринов было невозможно приобрести», — отмечает издание.
Возможные причины роста цен
Эксперты Института прогнозирования и макроэкономических исследований (ИПМИ) попытались исследовать причины резкого роста цен.
По их данным, перевозка мандаринов из Пакистана в 2020 году осуществлялась двумя маршрутами. По первому маршруту — рефрижераторными автомобильными фурами из Пакистана через Афганистан, по второму — из Пакистана через Китай и Таджикистан.
Как отметили в ИПМИ, в 2019 году маршрут поставки мандаринов включал и морскую составляющую, которая увеличивала расстояние. Так, из Пакистана плоды доставлялись до иранского порта Бендер-Аббас, далее от порта до железнодорожной станции Ирана, затем через Туркменистан в Узбекистан.
До 2020 года мандарины из Пакистана в Узбекистан доставлялись через Афганистан незначительными партиями. Необходимость перевозки таким маршрутом объясняется тем, что в пик пандемии коронавируса, а именно в начале марта 2020 года, была закрыта туркмено-иранская граница. Это привело к резкому снижению перевозок в межгосударственном сообщении по коридору Север-Юг. Введение конвенционного запрета со стороны Туркменистана повлекло снижение объемов железнодорожных перевозок, экспортных и транзитных грузов Узбекистана в Иран в среднем на 2% и 2,3% соответственно.
Официальные данные показывают, что перевозка мандаринов из Пакистана в Узбекистан осуществлялась с января по март и с ноября по декабрь 2020 года, а в марте произошло переориентирование на Афганистан.
В отечественных транспортно-экспедиторских организациях сообщили, что провозная плата цитрусовых на рефрижераторных автомобилях в 2020 году осталась неизменной по сравнению с 2019 годом.
Несмотря на низкую себестоимость перевозки мандаринов, сохранение импортных пошлин (20%, но не менее 0,20 доллара США/кг) и стоимости доставки, а также сокращение расстояния перевозки примерно на 800 км по сравнению с морским транспортом, цены на мандарины в Узбекистане были высокими.
Причина роста цен на первый взгляд может быть неочевидна, отметили эксперты института. В период до пандемии из интервью со специалистами железнодорожного транспорта выяснилось, что в среднем 4000−5000 тонн мандаринов в год (18−20% от общего импорта) завозились пассажирами, занимающимися розничной торговлей, в частности, пассажирскими поездами. В соответствии со статьей 66 Правил перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом Узбекистана, «каждый пассажир имеет право провоза с собой ручной клади не более 36 кг (на полный или детский билет). В вагонах с двухместными купе разрешен провоз 50 кг ручной клади».
Узбекские предприниматели закупали продукцию на оптовых рынках России (Москва, Илецк) и беспрепятственно, без уплаты таможенных пошлин перевозили мандарины на поездах направлением Москва — Ташкент, Москва — Андижан, Санкт-Петербург — Ташкент. Таким образом, данный объем мандаринов в учёт не включался. Поскольку этот товар попадал на внутренний рынок, увеличивались предложение и конкуренция, в итоге покупатель приобретал продукцию по сниженной цене.
В марте 2020 года пассажирские поезда были отменены, и, соответственно, кроме официального сокращения импорта цитрусовых внутренний рынок потерял и эти неучтённые поставки. Это привело к значительному снижению предложения и росту цен.
Возможности для снижения цен
Институт прогнозирования и макроэкономических исследований также рассмотрел, какие перспективы ожидаются на внутреннем рынке цитрусовых и какие возможности есть для снижения цен.
29 декабря 2020 года премьер-министр Пакистана подписал совместное обращение в финансовые институты о выделении средств на строительство Трансафганской железной дороги между Пакистаном и Узбекистаном (Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар). Данная железная дорога будет использоваться в целях перевозки грузов и пассажиров. Это создаст дополнительные возможности для расширения торговли, в том числе плодоовощной продукцией, между двумя странами и позволит снизить транспортные издержки на поставки продукции.
В ИПМИ считают, что ещё одна возможность для снижения цен на цитрусовые на внутреннем рынке — снижение ставки импортной пошлины. Сейчас к группе «ТНВЭД 0805 Цитрусовые» при импорте применяется ставка 20%, но не менее 0,20 доллара США/кг для стран, входящих в РНБ (режим наибольшего благоприятствования), и 40%, но не менее 0,40 доллара США/кг для стран, не входящих в РНБ (Аргентина, ЮАР, Эквадор и другие).
Так как такие цитрусовые, как мандарины и апельсины, в Узбекистане не производятся, нецелесообразно держать ставку на высоком уровне. Снижение таможенной пошлины позволит насытить рынок Узбекистана цитрусовыми по более низким ценам, подчёркивают эксперты. Для примера: а ЕАЭС на цитрусовые применяется ставка 5%, но не менее 0,015 евро за 1 кг.
Кто завозит мандарины
Государственный комитет по статистике по запросу «Газеты.uz» предоставил список из 58 компаний-импортёров мандаринов, однако не стал раскрывать их доли на рынке и объём завозимой продукции с учётом коммерческой тайны предпринимателей.
По данным «Газеты.uz», первые 10 компаний в списке являются крупнейшими импортерами мандаринов в Узбекистане.
|№
|Компания
|Регион
1
«GUNESH AGRO INTER» MChJ
СУРХАНДАРЬИНСКАЯ обл.
2
«KAMILOV SHUXRAT UDASOVICH» MChJ
САМАРКАНДСКАЯ
3
«JASURBEK EKSPORT-IMPORT XORIJIY KORXONASI» MChJ
СУРХАНДАРЬИНСКАЯ
4
«HASELAT NAWIN» MChJ XK
СУРХАНДАРЬИНСКАЯ
5
«AKOBIR FAZLUDDIN» MChJ XK
СУРХАНДАРЬИНСКАЯ
6
«INSOF GROUP» MChJ
СУРХАНДАРЬИНСКАЯ
7
«JAVED BEK» FX
СУРХАНДАРЬИНСКАЯ
8
«AGRO-ZABI-EXPORT-IMPORT» MChJ XK
ТАШКЕНТ
9
«AI MUZAMIL» MChJ
ТАШКЕНТ
10
«AL CEMENT SAVDO» MChJ
СУРХАНДАРЬИНСКАЯ
11
«GRAND TRADE OPTIMAL» MChJ
ФЕРГАНСКАЯ
12
«LAKKRAS» XK
ФЕРГАНСКАЯ
13
«FINLAND IMPEX» MChJ XK
СУРХАНДАРЬИНСКАЯ
14
«ASY FRUIT GROUP» MChJ
ТАШКЕНТ
15
«REAL FRUIT SHINE» MChJ
ТАШКЕНТ
16
«BAGAT AGRO IMPEX» MChJ
ХОРЕЗМСКАЯ
17
«EXOTICS MEGA BUSINESS» XK
ТАШКЕНТ
18
«FRESH FRUIT SOLUTIONS» MChJ
ТАШКЕНТ
19
«MY FRUCT» MChJ
САМАРКАНДСКАЯ
20
«NABIYEV MATLUB» MChJ
САМАРКАНДСКАЯ
21
«UNI TRADING AGENCY» MChJ
ТАШКЕНТ
22
«AGRO SANOAT EKSPORT» MChJ
ТАШКЕНТ
23
«AL BARAKA SITRUS» XK
ТАШКЕНТ
24
«BFF BEKTEMIR FRESH FRUITS» XK
ТАШКЕНТ
25
«AGRO GOLD RREMIUM» MChJ
КАШКАДАРЬИНСКАЯ
26
«FERGHANA AGRO VALLEY» MChJ
ФЕРГАНСКАЯ
27
«BARAKA HOLDING» MChJ
ТАШКЕНТ
28
«BO'STONLIQ OLTIN MEVA» FX
ТАШКЕНТСКАЯ
29
«MEXROJ SITRUS SERVIS» XK
КАШКАДАРЬИНСКАЯ
30
«SAMGOLD» MChJ
САМАРКАНДСКАЯ
31
«METALL MASH PROM» MChJ
ТАШКЕНТ
32
«IMPORT MOHIR CEMENT» MChJ
СУРХАНДАРЬИНСКАЯ
33
«XOVOS SHIRINLIKLARI BEST» MChJ
СЫРДАРЬИНСКАЯ
34
«XOVOS PLUS» FX
СЫРДАРЬИНСКАЯ
35
«NEW OPTIMAL» MChJ
ТАШКЕНТ
36
«PROMOTION TRADE GROUP» MChJ
ТАШКЕНТ
37
«TOSHKENT GRAND SEMENT» XK
СУРХАНДАРЬИНСКАЯ
38
«RESEARCH TRADE GROUP M» MChJ
СЫРДАРЬИНСКАЯ
39
«TOP GREEN IMPEX» MChJ
ТАШКЕНТ
40
«INTER SAM STAR» MChJ
ТАШКЕНТ
41
«LUXULO» MChJ
ТАШКЕНТ
42
«MEGA LUKS» MChJ
ФЕРГАНСКАЯ
43
«TEXTILE EXSPRESS» MChJ
ТАШКЕНТ
44
«KLASTER EMIR FRUIT INDUSTRY» UK
БУХАРСКАЯ
45
«REAL SHAKAR SAVDO» MChJ
КАШКАДАРЬИНСКАЯ
46
«HAVVO GROUP» MChJ
ФЕРГАНСКАЯ
47
«GLOBAL TONAR» MChJ
ФЕРГАНСКАЯ
48
«GRAND TOFFEE MS» MChJ
ТАШКЕНТ
49
«CIBUS GLOBAL» MChJ
ТАШКЕНТ
50
«FAYZ UNIVER BILDING» MChJ
ТАШКЕНТ
51
«DASTBAKOR BARAKA» MChJ
САМАРКАНДСКАЯ
52
«RAVON FAYZI» MChJ
АНДИЖАНСКАЯ
53
«ASIA EXPRESS TRANS SERVES» MChJ
АНДИЖАНСКАЯ
54
«FRESH KEEPER TRADE» MChJ
ТАШКЕНТ
55
«AL HILAL AL MUNIR FIN NASAF» XK
КАШКАДАРЬИНСКАЯ
56
«KOMILJON QURBONOV BOG’LARI» FX
САМАРКАНДСКАЯ
57
«EURO-ASIA TOP BUSINESS» MChJ
ТАШКЕНТ
58
«SO'X MBV INVEST» MChJ
ФЕРГАНСКАЯ
Умидахон Мухаммадиева
В Узбекистане все возможно, кроме одной вещи. Это снижение цен, этого здесь никогда не случится.
Макс Ли
Ну наконец то хорошие вести! Причём не только про мандарины, а новый ж.д. маршрут! Давно нужно и актуально! В Пакистане был недорогой чер. мет еще. А транспортное плечо, меньше чем с РФ и РК!