В Узбекистане в преддверии Нового года резко выросли цены на мандарины, несмотря на снижение импортных цен почти на 40%. «Газета.uz» попыталась разобраться, почему так произошло, кто завозит мандарины в страну и как можно снизить цены.

Откуда в Узбекистан завозят мандарины


Источник: Госкомстат, UN Comtrade | International Trade Statistics Database.

Согласно данным, предоставленным Госкомстатом «Газете.uz», по состоянию на 1 декабря 2020 года Узбекистан импортировал из зарубежных стран 23,8 тысячи тонн мандаринов, что на 823,4 тонны, или на 3,3%, меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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В минувшем году мандарины в Узбекистан ввозились в основном из Пакистана (19,5 тысячи тонн, 82%). Остальная часть пришлась на Китай — 2200 тонн, Турцию — 1300 тонн, Египет — 214,2 тонны, Казахстан — 156,3 тонны и другие страны.

Средние контрактные цены импорта мандаринов снизились в среднем на 39,3% — с 275,6 доллара за тонну (0,27 цента за 1 кг) до 167,2 доллара (0,16 цента). При этом розничные цены на мандарины выросли примерно на 60%, а на апельсины — на 33%, сообщает EastFruit.

«Если в рознице в декабре 2019 года — феврале 2020 года минимальные цены на пакистанские мандарины составляли 4,5−5 тысяч сумов, то в декабре 2020 года меньше чем за 10 тысяч сумов 1 кг мандаринов было невозможно приобрести», — отмечает издание.

Возможные причины роста цен


Эксперты Института прогнозирования и макроэкономических исследований (ИПМИ) попытались исследовать причины резкого роста цен.

По их данным, перевозка мандаринов из Пакистана в 2020 году осуществлялась двумя маршрутами. По первому маршруту — рефрижераторными автомобильными фурами из Пакистана через Афганистан, по второму — из Пакистана через Китай и Таджикистан.

Как отметили в ИПМИ, в 2019 году маршрут поставки мандаринов включал и морскую составляющую, которая увеличивала расстояние. Так, из Пакистана плоды доставлялись до иранского порта Бендер-Аббас, далее от порта до железнодорожной станции Ирана, затем через Туркменистан в Узбекистан.

До 2020 года мандарины из Пакистана в Узбекистан доставлялись через Афганистан незначительными партиями. Необходимость перевозки таким маршрутом объясняется тем, что в пик пандемии коронавируса, а именно в начале марта 2020 года, была закрыта туркмено-иранская граница. Это привело к резкому снижению перевозок в межгосударственном сообщении по коридору Север-Юг. Введение конвенционного запрета со стороны Туркменистана повлекло снижение объемов железнодорожных перевозок, экспортных и транзитных грузов Узбекистана в Иран в среднем на 2% и 2,3% соответственно.

Официальные данные показывают, что перевозка мандаринов из Пакистана в Узбекистан осуществлялась с января по март и с ноября по декабрь 2020 года, а в марте произошло переориентирование на Афганистан.

В отечественных транспортно-экспедиторских организациях сообщили, что провозная плата цитрусовых на рефрижераторных автомобилях в 2020 году осталась неизменной по сравнению с 2019 годом.

Несмотря на низкую себестоимость перевозки мандаринов, сохранение импортных пошлин (20%, но не менее 0,20 доллара США/кг) и стоимости доставки, а также сокращение расстояния перевозки примерно на 800 км по сравнению с морским транспортом, цены на мандарины в Узбекистане были высокими.

Причина роста цен на первый взгляд может быть неочевидна, отметили эксперты института. В период до пандемии из интервью со специалистами железнодорожного транспорта выяснилось, что в среднем 4000−5000 тонн мандаринов в год (18−20% от общего импорта) завозились пассажирами, занимающимися розничной торговлей, в частности, пассажирскими поездами. В соответствии со статьей 66 Правил перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом Узбекистана, «каждый пассажир имеет право провоза с собой ручной клади не более 36 кг (на полный или детский билет). В вагонах с двухместными купе разрешен провоз 50 кг ручной клади».

Узбекские предприниматели закупали продукцию на оптовых рынках России (Москва, Илецк) и беспрепятственно, без уплаты таможенных пошлин перевозили мандарины на поездах направлением Москва — Ташкент, Москва — Андижан, Санкт-Петербург — Ташкент. Таким образом, данный объем мандаринов в учёт не включался. Поскольку этот товар попадал на внутренний рынок, увеличивались предложение и конкуренция, в итоге покупатель приобретал продукцию по сниженной цене.

В марте 2020 года пассажирские поезда были отменены, и, соответственно, кроме официального сокращения импорта цитрусовых внутренний рынок потерял и эти неучтённые поставки. Это привело к значительному снижению предложения и росту цен.

Возможности для снижения цен


Институт прогнозирования и макроэкономических исследований также рассмотрел, какие перспективы ожидаются на внутреннем рынке цитрусовых и какие возможности есть для снижения цен.

29 декабря 2020 года премьер-министр Пакистана подписал совместное обращение в финансовые институты о выделении средств на строительство Трансафганской железной дороги между Пакистаном и Узбекистаном (Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар). Данная железная дорога будет использоваться в целях перевозки грузов и пассажиров. Это создаст дополнительные возможности для расширения торговли, в том числе плодоовощной продукцией, между двумя странами и позволит снизить транспортные издержки на поставки продукции.

В ИПМИ считают, что ещё одна возможность для снижения цен на цитрусовые на внутреннем рынке — снижение ставки импортной пошлины. Сейчас к группе «ТНВЭД 0805 Цитрусовые» при импорте применяется ставка 20%, но не менее 0,20 доллара США/кг для стран, входящих в РНБ (режим наибольшего благоприятствования), и 40%, но не менее 0,40 доллара США/кг для стран, не входящих в РНБ (Аргентина, ЮАР, Эквадор и другие).

Так как такие цитрусовые, как мандарины и апельсины, в Узбекистане не производятся, нецелесообразно держать ставку на высоком уровне. Снижение таможенной пошлины позволит насытить рынок Узбекистана цитрусовыми по более низким ценам, подчёркивают эксперты. Для примера: а ЕАЭС на цитрусовые применяется ставка 5%, но не менее 0,015 евро за 1 кг.

Кто завозит мандарины

Государственный комитет по статистике по запросу «Газеты.uz» предоставил список из 58 компаний-импортёров мандаринов, однако не стал раскрывать их доли на рынке и объём завозимой продукции с учётом коммерческой тайны предпринимателей.

По данным «Газеты.uz», первые 10 компаний в списке являются крупнейшими импортерами мандаринов в Узбекистане.


Компания
Регион

1

«GUNESH AGRO INTER» MChJ

СУРХАНДАРЬИНСКАЯ обл.

2

«KAMILOV SHUXRAT UDASOVICH» MChJ

САМАРКАНДСКАЯ

3

«JASURBEK EKSPORT-IMPORT XORIJIY KORXONASI» MChJ

СУРХАНДАРЬИНСКАЯ

4

«HASELAT NAWIN» MChJ XK

СУРХАНДАРЬИНСКАЯ

5

«AKOBIR FAZLUDDIN» MChJ XK

СУРХАНДАРЬИНСКАЯ

6

«INSOF GROUP» MChJ

СУРХАНДАРЬИНСКАЯ

7

«JAVED BEK» FX

СУРХАНДАРЬИНСКАЯ

8

«AGRO-ZABI-EXPORT-IMPORT» MChJ XK

ТАШКЕНТ

9

«AI MUZAMIL» MChJ

ТАШКЕНТ

10

«AL CEMENT SAVDO» MChJ

СУРХАНДАРЬИНСКАЯ

11

«GRAND TRADE OPTIMAL» MChJ

ФЕРГАНСКАЯ

12

«LAKKRAS» XK

ФЕРГАНСКАЯ

13

«FINLAND IMPEX» MChJ XK

СУРХАНДАРЬИНСКАЯ

14

«ASY FRUIT GROUP» MChJ

ТАШКЕНТ

15

«REAL FRUIT SHINE» MChJ

ТАШКЕНТ

16

«BAGAT AGRO IMPEX» MChJ

ХОРЕЗМСКАЯ

17

«EXOTICS MEGA BUSINESS» XK

ТАШКЕНТ

18

«FRESH FRUIT SOLUTIONS» MChJ

ТАШКЕНТ

19

«MY FRUCT» MChJ

САМАРКАНДСКАЯ

20

«NABIYEV MATLUB» MChJ

САМАРКАНДСКАЯ

21

«UNI TRADING AGENCY» MChJ

ТАШКЕНТ

22

«AGRO SANOAT EKSPORT» MChJ

ТАШКЕНТ

23

«AL BARAKA SITRUS» XK

ТАШКЕНТ

24

«BFF BEKTEMIR FRESH FRUITS» XK

ТАШКЕНТ

25

«AGRO GOLD RREMIUM» MChJ

КАШКАДАРЬИНСКАЯ

26

«FERGHANA AGRO VALLEY» MChJ

ФЕРГАНСКАЯ

27

«BARAKA HOLDING» MChJ

ТАШКЕНТ

28

«BO'STONLIQ OLTIN MEVA» FX

ТАШКЕНТСКАЯ

29

«MEXROJ SITRUS SERVIS» XK

КАШКАДАРЬИНСКАЯ

30

«SAMGOLD» MChJ

САМАРКАНДСКАЯ

31

«METALL MASH PROM» MChJ

ТАШКЕНТ

32

«IMPORT MOHIR CEMENT» MChJ

СУРХАНДАРЬИНСКАЯ

33

«XOVOS SHIRINLIKLARI BEST» MChJ

СЫРДАРЬИНСКАЯ

34

«XOVOS PLUS» FX

СЫРДАРЬИНСКАЯ

35

«NEW OPTIMAL» MChJ

ТАШКЕНТ

36

«PROMOTION TRADE GROUP» MChJ

ТАШКЕНТ

37

«TOSHKENT GRAND SEMENT» XK

СУРХАНДАРЬИНСКАЯ

38

«RESEARCH TRADE GROUP M» MChJ

СЫРДАРЬИНСКАЯ

39

«TOP GREEN IMPEX» MChJ

ТАШКЕНТ

40

«INTER SAM STAR» MChJ

ТАШКЕНТ

41

«LUXULO» MChJ

ТАШКЕНТ

42

«MEGA LUKS» MChJ

ФЕРГАНСКАЯ

43

«TEXTILE EXSPRESS» MChJ

ТАШКЕНТ

44

«KLASTER EMIR FRUIT INDUSTRY» UK

БУХАРСКАЯ

45

«REAL SHAKAR SAVDO» MChJ

КАШКАДАРЬИНСКАЯ

46

«HAVVO GROUP» MChJ

ФЕРГАНСКАЯ

47

«GLOBAL TONAR» MChJ

ФЕРГАНСКАЯ

48

«GRAND TOFFEE MS» MChJ

ТАШКЕНТ

49

«CIBUS GLOBAL» MChJ

ТАШКЕНТ

50

«FAYZ UNIVER BILDING» MChJ

ТАШКЕНТ

51

«DASTBAKOR BARAKA» MChJ

САМАРКАНДСКАЯ

52

«RAVON FAYZI» MChJ

АНДИЖАНСКАЯ

53

«ASIA EXPRESS TRANS SERVES» MChJ

АНДИЖАНСКАЯ

54

«FRESH KEEPER TRADE» MChJ

ТАШКЕНТ

55

«AL HILAL AL MUNIR FIN NASAF» XK

КАШКАДАРЬИНСКАЯ

56

«KOMILJON QURBONOV BOG’LARI» FX

САМАРКАНДСКАЯ

57

«EURO-ASIA TOP BUSINESS» MChJ

ТАШКЕНТ

58

«SO'X MBV INVEST» MChJ

ФЕРГАНСКАЯ