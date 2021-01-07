Правительства Узбекистана, Казахстана и США объявили о создании Центральноазиатского инвестиционного партнерства. Текст соответствующего совместного заявления был распространен 7 января.

В рамках этой инициативы Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана, Международный финансовый центр «Астана» и финансовая корпорация международного развития США (DFC) приложат все усилия для привлечения не менее 1 млрд долларов в течение пяти лет, говорится в тексте заявления.

Центральноазиатское инвестиционное партнерство будет продвигать осуществляемые под руководством частного сектора проекты, «которые являются примером международных стандартов качества инфраструктуры и способствуют инклюзивным, прозрачным и устойчивым инвестициям», отмечается в заявлении.

При этом партнеры будут максимально способствовать успеху и позитивному воздействию проектов и мобилизовывать дополнительные частные

инвестиции в регион.

Центральноазиатское инвестиционное партнерство будет работать через платформу C5+1 (Страны Центральной Азии — США). «Данная инициатива будет стремиться использовать возможности для увеличения торговли, развития и взаимодействия, чтобы сделать каждую страну в Центральной Азии сильнее и процветающей. По мере того, как регион стремится оправиться от экономических последствий пандемии COVID-19, такое сотрудничество и устойчивость становятся еще более важными, чем когда-либо», — подчеркивается в заявлении.

Помимо поддержки региональных проектов, DFC продолжит углублять свое двустороннее партнерство в Центральной Азии путем подписания двусторонних меморандумов о взаимопонимании с Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана и Международным финансовым центром «Астана».