В последние дни жители Узбекистана, в том числе ташкентцы, могут наблюдать необычное явление — снежные зерна выпадают как будто из тумана. «Газета.uz» запросила комментарий Узгидромета.

Там сообщили, что такое явление в Узбекистане бывает крайне редко, гораздо чаще оно наблюдается в регионах с устойчивой морозной зимой.

Возникновение этого явления вызвано влиянием холодного сибирского антициклона. Обычно при такой синоптической ситуации осадки не выпадают.

«Однако из-за сильного ночного выхолаживания приземного слоя воздуха возникает так называемая температурная инверсия, когда нижние слои воздуха оказываются более холодными, чем верхние. В результате образуется „запирающий“ слой, который препятствует конвекции. В этой ситуации теплый пар, который в большом количестве выбрасывают в воздух трубы интенсивно работающих котельных, как бы „натыкается“ на этот слой, конденсируется и выпадает в виде снежных зёрен», — отметили в Узгидромете.

Некоторые исследователи, изучавшие это явление, называют его «техногенным снегом». Однако в Узгидромете считают это не совсем правильным: «Всё-таки это природное явление, которое видоизменяется под влиянием антропогенного фактора».