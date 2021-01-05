На реконструкцию двух отрезков автомобильной дороги М39 Ташкент-Термез общей протяженностью 21 км направят 40,7 млн долларов, следует из постановления Кабинета Министров от 31 декабря 2020 года.

Проект по ремонту участков трассы на 1395−1400 км и 1410−1426 км будет реализован с участием Исламского банка развития (ИБР), чей заём сроком на 20 лет составит 35,1 млн долларов. Остальные 5,5 млн долларов — вклад Узбекистана с учетом налоговых льгот.

Из документа следует, что погашение кредита и процентов, а также покрытие комиссионных сборов и расходов за посредничество будут производиться из государственного бюджета.

Ранее Исламский банк развития также участвовал в реконструкции 100 км (1330- 1395 км, 1400−1410 км и 1426−1451 км) автодороги Ташкент-Термез. Стоимость проекта оценивалась в 167,2 млн долларов. Подрядчиком выступала азербайджанская Akkord Industry Construction Investment Corporation.