Центры подготовки молодёжи к семейной жизни будут организованы при районных и городских махаллях и отделах поддержки семьи. Положение об их деятельности утвердил постановлением от 31 декабря Кабинет Министров Узбекистана, сообщила Norma.uz.

Как отмечается в сообщении, в центрах молодожёнам будут разъяснять «принципы образцовой современной семьи и концептуальные идеи «Семья — святое», «Здоровая семья — здоровое общество», «Семья — под защитой общества и государства» и «Благополучная семья — основа общественного развития».

Задача таких центров — систематически обучать молодожёнов ведению семейной жизни, правовым отношениям, психологии семейной жизни, экономике и бюджета семьи, основам репродуктивного здоровья, укреплению духовных и нравственных ценностей.

Таким образом, цель работы центров подготовки к семейной жизни — обеспечить прочность семьи, предотвращать разводы, прививать уважение семейных ценностей в браке, создавать здоровую духовную и нравственную среду в семьях и развивать родительские навыки, говорится в сообщении.

При обращении для регистрации брака в ЗАГС лица в возрасте до 30 лет, согласившиеся участвовать в тренингах центров, могу бесплатно пройти тренинг с программой в объеме не менее 16 часов.

Источники финансирования деятельности центров — средства Государственного целевого фонда поддержки женщин и семьи, а также спонсорские пожертвования.

Как сообщалось ранее, депутаты, члены правительства и представители негосударственных организаций запланировали разработку документа, который бы закрепил обязательность курсов по подготовке к семейной жизни и медицинских осмотров по выявлению проблем с репродуктивным здоровьем перед браком. В него также может войти право молодых семей на льготные потребительские, ипотечные и автокредиты, а также защита алиментного права.



