Постановлением правительства Узбекистана (№829 от 31 декабря 2020 года) утверждено Положение о порядке поощрения лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях или иным образом внесших вклад в борьбу с коррупцией. Об этом сообщило Министерство юстиции.

Единовременную денежную премию можно получить при наличии одного из следующих оснований:

если коррупционное нарушение раскрыто на основании сообщения в органы по борьбе с коррупцией (Генеральная прокуратура, Служба государственной безопасности, Министерство внутренних дел, Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре), когда от данного лица была потребована взятка или совершено другое известное ему коррупционное правонарушение;

задержание разыскиваемого лица на основании сообщения в правоохранительные органы о розыске лица за совершение коррупционного преступления (за исключением сотрудников правоохранительных органов).

Лица, сообщившие о коррупционных правонарушениях или иным образом внесшие вклад в борьбу с коррупцией, могут быть поощрены единовременной денежной премией в размере от 3 до 25 БРВ (от 669 тысяч сумов до 5,575 млн сумов).

Если сумма взятки или причиненного ущерба или стоимость присваиваемого (присвоенного) имущества более чем в 100 раз превышает размер БРВ, вознаграждение рассчитывается в следующем процентном соотношении:

для значительного размера — в размере 15% от стоимости имущества;

для крупного и особо крупного размера — 10% от стоимости имущества.

Гражданин также может быть рекомендовано к государственной награде за достойный вклад в борьбу с коррупцией.

Вопросы поощрения граждан рассматриваются специальными комиссиями, создаваемыми при органах, осуществляющих борьбу с коррупцией.

Денежная премия будет переводиться на личный счет гражданина.

Проект постановления правительства о поощрении граждан за содействие в противодействии коррупции был опубликован прошлым летом.