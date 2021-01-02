В первый день 2021 года в Узбекистане на свет появилось 1644 ребёнка, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Министерство отмечает, что это самый низкий показатель за последние четыре года. В 2018 году 1 января родился 1961 ребёнок, в 2019 году — 1708, в 2020 году — 1974.

Из общего числа младенцев, родившихся 1 января, 810 — это девочки и 834 — мальчики. Среди новорожденных 9 пар близнецов (18 детей).





Больше всего детей родилось в Ферганской области — 202, Кашкадарьинской области — 196, Самаркандской и Наманганской областях.- по 169, а также Джизаксклй области — 151.

В Ташкенте родилось 139 детей, в Ташкентской области — 126, в Сурхандарьинской области — 95, в Андижанской и Бухарской областях — по 79, в Хоразмской области — 71, в Каракалпакстане — 66, а Сырдарьинской и Навоийской областях — по 51.