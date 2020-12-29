Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время послания парламенту 29 декабря анонсировал запуск ряда проектов в 2021 году.

В частности, в следующем году запланирован пуск двух высокоскоростных поездов. Кроме того, начнется электрификация железной дороги Бухара-Ургенч-Хива

За счет привлечения частного сектора увеличат число автобусных рейсов между населенными пунктами, особенно селами и районными центрами.

В Ташкенте будет завершен второй этап строительства наземного метро и сдан в эксплуатацию участок протяженностью 12 км. В результате подземные и наземные линии метро будут соединены и образуют единую систему.

По словам президента, в 2021 году Узбекистан продолжит последовательные реформы по развитию туризма. Особое внимание будет уделено паломническому и внутреннему туризму.

На благоустройство территорий, развитие водной и дорожной инфраструктуры вокруг туристических объектов из бюджета будут направлены средства в размере 1 трлн сумов.

Шавкат Мирзиёев отметил важность создания взаимосвязанной транспортной сети, которая позволит быстро добраться до столицы, крупных городов и туристических центров из всех населенных пунктов страны. Исходя из этого перед правительством ставится задача запустить с 1 марта следующего года внутренние авиарейсы по туристическим маршрутам и внедрить систему частичной компенсации из бюджета стоимости авиабилетов.

Кроме того, ряд региональных аэропортов будет передан во внешнее управление на основе государственно-частного партнерства.