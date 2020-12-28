В последние годы в Узбекистане ведутся работы по расширению географии экспорта отечественной продукции, в том числе из сферы сельского хозяйства. Но чтобы выйти на рынки других стран, необходимо пройти международную сертификацию.

Что такое международная сертификация сельского хозяйства

Для выхода на мировой рынок производителям пищевой продукции необходимо гарантировать, что их продукт безопасен и выращен с учетом экологических требований. Им нужно соблюдать нормы применения химикатов и рационально использовать природные ресурсы.





Проще говоря, международная сертификация — это официальный документ, который подтверждает соответствие поставляемой продукции требованиям к качеству той или иной страны.

Для чего нужна сертификация

Наличие международого сертификата для многих зарубежных компаний — важное условие торговли агропродукцией. Розничные сети и супермаркеты заинтересованы в товарах, качество которых подтверждено международными стандартами.

Производитель, прошедший сертификацию GLOBAL G.A.P. и Organic, показывает открытость и ответственность за свою продукцию. Это всегда положительно сказывается на повышении имиджа и лояльности к компании, а также способствует реализации поставляемой продукции.

Сертификаты помогают продвижению отечественной продукции на рынках США и Европы.

GLOBAL G.A.P. — это признанная международная система стандартов. Она обеспечивает безопасность выращенной сельхозпродукции и соответствие качественным и техническим требованиям. Ее основное отличие заключается в том, что сертификация охватывает весь цикл производства, а не только оценку качества конечной продукции.

Товары, сертифицированные Organic — это натуральные органические продукты, которые сохраняют в себе вкус и все полезные микроэлементы. Стандарт предусматривает соблюдение требований органического производства на всех этапах, начиная с возделывания земли и ухода за животными, заканчивая производством, хранением и транспортировкой продукции.





Кто поможет пройти сертификацию

Компания Control Union Central Asia (Узбекистан), входящая в группу компаний Control Union (Нидерланды) и Peterson, проводит сертификацию по стандартам GLOBAL G.A.P. и Organic. Они откроют агропредприятиям Узбекистана возможность экспортировать продукцию в страны Европы и США.

Головная компания Control Union уже 100 лет работает в области логистики, качества, сертификации и управления рисками. Локальный офис в Узбекистане, обучив своих сотрудников в Нидерландах, практически осуществляет вверенную ему практическую деятельность.

Честность, порядочность и уважение к людям, обществу и окружающей среде помогли головной компании достичь этого столетнего рубежа, который отражает праздничный лозунг «Растем вместе с 1920 года».





Какие компании уже прошли международную сертификацию

В 2020 году Control Union провела проверку нескольких отечественных предприятий по стандартам Global G.A.P., EU Organic, USDA Organic.

На соответствие Global G.A.P уже сертифицированы UZAGROLIDER, Red Star Oxus. Одной из первых в стране компания Mexrigio получила сертификаты соответствия USDA Organic и EU Organic.

Organic EU уже получили:

Baraka Meva — организация, специализирующаяся на сборе и упаковке каперсов (Наманганская область);

Kamalak Shabnam Teks (подразделение Buxoro Zarhal Teks) — производитель хлопчатобумажных тканей (Бухарская область).

Также Control Union Central Asia совместно с To’qimachiliksanoat ведет работы с крупными текстильными кластерами страны.





В планах компании — проведение сертификации по текстильным стандартам Global Organic Textile Standard (GOTS). Они включают в себя не только проверку органического сырья, но и социальные требования: безопасность рабочего труда, контроль загрязнения окружающей среды, исключение дискриминации, детского и кабального труда. Также компания готова провести сертификационный аудит нескольких предприятий для сертификации социальной и этической ответственности SEDEX.

Международная оценка по такому стандарту социального соответствия даст еще одно преимущество на рынке для сертифицированных производителей и увеличит доверие мировых стран к текстильной промышленности Узбекистана. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: (+998) 90−808−35−54, (+998) 90−912−06−01.

Сайт: controlunion.uz

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